В Рязанской области ожидается снег
Главное управление МЧС по Рязанской области, ссылаясь на данные регионального гидрометцентра, опубликовало метеопредупреждение.
Днем в воскресенье, 6 октября, местами ожидается снег, а также налипание мокрого снега на провода и деревья. Неблагоприятное погодное явление сохранится до конца дня. Спасатели просят учитывать эту информацию и быть осторожными, проходя (проезжая) под заснеженными ветвями и проводами.
Также из-за похолодания на улице пожарные просят аккуратно обращаться с обогревающими приборами.
ИСТОЧНИК KP.RU
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