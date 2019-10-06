В Рязанской области ожидается снег

СЕГОДНЯ 10:49 2019-10-06T10:52:32+03:00

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Главное управление МЧС по Рязанской области, ссылаясь на данные регионального гидрометцентра, опубликовало метеопредупреждение.

Днем в воскресенье, 6 октября, местами ожидается снег, а также налипание мокрого снега на провода и деревья. Неблагоприятное погодное явление сохранится до конца дня. Спасатели просят учитывать эту информацию и быть осторожными, проходя (проезжая) под заснеженными ветвями и проводами.

Также из-за похолодания на улице пожарные просят аккуратно обращаться с обогревающими приборами.

ИСТОЧНИК KP.RU