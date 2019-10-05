На перекрестке Ленина и Свободы произошло серьезное ДТП
Днем 5 октября на пересечении улиц Ленина и Свободы произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие, сообщается в группе «Подслушано у водителей Рязани». Судя по опубликованным фотографиям, столкнулись «Лада Калина» и Mazda.
По предварительным данным, никто из участников ДТП серьезно не пострадал.
В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.
Официальной информации об аварии пока не поступало.
Напомним, вечером 4 октября серьезная авария произошла на Московском шоссе, где иномарка на скорости протаранила столб. Участники ДТП просят очевидцев предоставить записи с видеорегистраторов (читать подробности)
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ИСТОЧНИК KP.RU