Дважды неправ: момент жесткой аварии в центре Рязани зафиксировала камера видеонаблюдения

СЕГОДНЯ 18:30 2019-10-11T18:39:19+03:00

На перекрестке улиц Ленина и Свободы столкнулись Mazda и ВАЗ-2109

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На канале «Дороги Рязани» сайте YouTube появилось видео момента серьезной автоаварии, произошедшей днем, 11 октября, в Рязани на перекрестке улиц свободы и Ленина. Столкнулись иномарка Mazda и ВАЗ-2109. От удара отечественную легковушку отбросило на тротуар. В происшествии пострадал водитель ВАЗ-2109.

На записи видно, как иномарка пересекает перекресток на зеленый сигнал светофора, двигаясь в сторону Театральной площади. ВАЗ-2109 ехавший навстречу, неожиданно включает поворотник и пытается повернуть с улицы Ленина на улицу Свободы (хотя левый поворот там запрещен). Происходит столкновение.

Водитель ВАЗ-2109 оказался дважды неправ: он обязан был пропустить встречный транспорт, кроме того, как мы уже отмечали, поворот налево на этом перекрестке при движении в сторону центра запрещен.

ДТП. Рязань.Перекресток Ленина - Свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU