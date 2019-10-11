2019-10-11T18:39:19+03:00
Происшествия

Дважды неправ: момент жесткой аварии в центре Рязани зафиксировала камера видеонаблюдения

На перекрестке улиц Ленина и Свободы столкнулись Mazda и ВАЗ-2109
Поделиться:
Фото: Александр ЕФАНОВ.Фото: Александр ЕФАНОВ.
Изменить размер текста:

На канале «Дороги Рязани» сайте YouTube появилось видео момента серьезной автоаварии, произошедшей днем, 11 октября, в Рязани на перекрестке улиц свободы и Ленина. Столкнулись иномарка Mazda и ВАЗ-2109. От удара отечественную легковушку отбросило на тротуар. В происшествии пострадал водитель ВАЗ-2109.

На записи видно, как иномарка пересекает перекресток на зеленый сигнал светофора, двигаясь в сторону Театральной площади. ВАЗ-2109 ехавший навстречу, неожиданно включает поворотник и пытается повернуть с улицы Ленина на улицу Свободы (хотя левый поворот там запрещен). Происходит столкновение.

Водитель ВАЗ-2109 оказался дважды неправ: он обязан был пропустить встречный транспорт, кроме того, как мы уже отмечали, поворот налево на этом перекрестке при движении в сторону центра запрещен.

ДТП. Рязань.Перекресток Ленина - Свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Один рязанец убил другого на автобусной остановке в Скопине
В Рязани вне очереди отремонтируют улицу Дачную
В Рязани коммунальщики очистили квартиру старика от 16 куб. м мусора
В сторис Сергея Лазарева попал рязанский музыкант, мечтавший спеть с ним дуэтом
В Рязани выступит группа КИПЕЛОВ в сопровождении симфонического оркестра
Во время последнего приезда в Рязань Алексей Леонов пожурил вице-губернатора
В 70 рязанских многоэтажках до конца года установят новые лифты
На коммерческий маршрут №50 выйдут автобусы
В центре Рязани иномарка на скорости протаранила «девятку»
В выходные синоптики обещают рязанцам потепление
В Скопинском районе отремонтируют больницу
В поликлинике больницы №10 продлили время работы врачей
Ночь, женщина, лошадь, пистолет и трое мужчин на рязанской дороге
Губернатор исправил сообщение о раскрытии убийства ветерана и его жены
Рязанский третьеклассник стал самым юным участником детского совета директоров Почта Банка
На пешеходном переходе в Рязани женщина попала под Nissan
Крик души. Хозяин залитой квартиры прочитал рэп о капремонте
Владимир Путин отметил заслуги главного онколога Рязанской области
ХК «Рязань»: команда выигрывает 3:0 – болельщики просят отставки директора и тренера
Рязанцам пообещали Wi-Fi в городских автобусах
Нападение директора УК с молотком на рязанца попало на видео