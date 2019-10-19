У перевернувшейся фуры под Рязанью взорвалось колесо — ГИБДД

СЕГОДНЯ 11:51 2019-10-19T11:51:19+03:00

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На трассе в Спасском районе у перевернувшегося большегруза Scania с полуприцепом взорвалась покрышка колеса. Подробности аварии сообщило региональное УГИБДД. Пока это предварительная причина ДТП.

В результате происшествия водитель грузовика получил травмы. Пострадавшему оказали медицинская помощь.

Напомним, авария произошла утром 19 октября на трассе между деревней Каменка и селом Заречье Спасского района (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU