Из-за перевернувшейся фуры вся трасса под Рязанью встала в огромную пробку
Утром 19 октября на трассе между деревней Каменка и селом Заречье Спасского района произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщается в группе «Дороги Рязани».
Судя по фотографиям, присланным подписчиком паблика, перевернулась груженная фура.
В результате аварии дорога в сторону Шацка полностью перекрыта, образовалась огромная пробка.
Сведений о пострадавших, как и официальной информации о ДТП, не поступало.
Как сообщил позже один из очевидцев последствия аварии, по состоянию на 11:05 автомобильный затор постепенно ликвидируется.
Фото: группа "Дороги Рязани".
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ИСТОЧНИК KP.RU