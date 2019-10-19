Из-за перевернувшейся фуры вся трасса под Рязанью встала в огромную пробку

СЕГОДНЯ 11:29 2019-10-19T11:29:54+03:00

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Утром 19 октября на трассе между деревней Каменка и селом Заречье Спасского района произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщается в группе «Дороги Рязани».

Судя по фотографиям, присланным подписчиком паблика, перевернулась груженная фура.

В результате аварии дорога в сторону Шацка полностью перекрыта, образовалась огромная пробка.

Сведений о пострадавших, как и официальной информации о ДТП, не поступало.

Как сообщил позже один из очевидцев последствия аварии, по состоянию на 11:05 автомобильный затор постепенно ликвидируется.

Фото: группа "Дороги Рязани".

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ИСТОЧНИК KP.RU