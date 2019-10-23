В страшной аварии на Куйбышевском шоссе погибли два водителя

СЕГОДНЯ 13:49 2019-10-23T13:53:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В страшном ДТП на Куйбышевском шоссе у поселка Турлатово погибли два водителя. Еще два человека – пассажиры, с травмами госпитализированы. Такие подробности последствий аварии озвучила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Напомним, ДТП произошло 23 октября в 07:10 – дорогу не поделили KIA Ceed и Renault Duster.

«Авария сильная. Стоят пожарные, скорая помощь и ДПС. При нас подъехали спасатели. Будьте аккуратны на дорогах», — призывала очевидица последствий ДТП (читать подробнее).

Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства трагического дорожно-транспортного происшествия.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Странное ДТП произошло в поселке Юбилейный

Автомобиль стоит, врезавшись в столб, водителя нет, о пассажирах или обстоятельствах аварии пока известно очень мало (подробнее).

У перевернувшейся фуры под Рязанью взорвалось колесо — ГИБДД

В дорожно-транспортном происшествии травмы получил водитель грузовика (подробности происшествия).

ИСТОЧНИК KP.RU