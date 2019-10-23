В страшной аварии на Куйбышевском шоссе погибли два водителя
В страшном ДТП на Куйбышевском шоссе у поселка Турлатово погибли два водителя. Еще два человека – пассажиры, с травмами госпитализированы. Такие подробности последствий аварии озвучила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.
Напомним, ДТП произошло 23 октября в 07:10 – дорогу не поделили KIA Ceed и Renault Duster.
«Авария сильная. Стоят пожарные, скорая помощь и ДПС. При нас подъехали спасатели. Будьте аккуратны на дорогах», — призывала очевидица последствий ДТП (читать подробнее).
Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства трагического дорожно-транспортного происшествия.
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ИСТОЧНИК KP.RU