2019-10-23T13:53:18+03:00
Происшествия

В страшной аварии на Куйбышевском шоссе погибли два водителя

Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства трагического дорожно-транспортного происшествия
Яков РЫКОВ
Поделиться:
Фото: Надя Горбунова | https://vk.com/voditelrzn62Фото: Надя Горбунова | https://vk.com/voditelrzn62
Изменить размер текста:

В страшном ДТП на Куйбышевском шоссе у поселка Турлатово погибли два водителя. Еще два человека – пассажиры, с травмами госпитализированы. Такие подробности последствий аварии озвучила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Напомним, ДТП произошло 23 октября в 07:10 – дорогу не поделили KIA Ceed и Renault Duster.

«Авария сильная. Стоят пожарные, скорая помощь и ДПС. При нас подъехали спасатели. Будьте аккуратны на дорогах», — призывала очевидица последствий ДТП (читать подробнее).

Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства трагического дорожно-транспортного происшествия.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Странное ДТП произошло в поселке Юбилейный

Автомобиль стоит, врезавшись в столб, водителя нет, о пассажирах или обстоятельствах аварии пока известно очень мало (подробнее).

У перевернувшейся фуры под Рязанью взорвалось колесо — ГИБДД

В дорожно-транспортном происшествии травмы получил водитель грузовика (подробности происшествия).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Рязани предложили помиловать девушку, совершившую пьяное смертельное ДТП
На несколько дней Рязань станет столицей русского фортепиано
«Ростелеком» поможет оцифровать и сохранить урожай
Крест на лесной дороге: место, где бандиты убили 19 человек, обозначили памятным знаком
На четырех улицах Рязани в четверг отключат электричество
Рязанский подрядчик повторно уложит асфальт в сасовском парке
У дороги на Александро-Невский обнаружен труп
В Рязани до середины ноября закроют улицу Электрозаводскую
Чиновников городской администрации Рязани станет на 15% меньше
Полиция передала в суд дело пса Мухтара, изувеченного хозяином
При подключении впечатлений от Wink — интернет в подарок
Стало известно, сколько в Рязани зарабатывают токари
Земли экс-директора Захаровского мясокомбината продадут с аукциона
В Рязани легковушка сбила ребенка на самокате
Правительство не может найти инвестора для реконструкции Старожиловского конезавода
Перед рязанцами публично отчитается Светлана Горячкина и министры ее блока
На Куйбышевском шоссе произошло страшное ДТП
В Рязанском областном суде открылась вакансия судьи
Лишь на четвертый день поисков удалось найти останки рязанского летчика
В последние дни октября в Рязань приедет гид по стилю Александр Рогов
Около тысячи жителей Рязанской области хотят стать управленцами
В Рязани активизировались лже-налоговики — мошенники требуют денег
Любимов: Три ЦРБ в Рязанской области в неудовлетворительном состоянии
Школу на выделенном участке в Кальном строить не будут
Рязанскую поэтессу наградили премией в Казахстане