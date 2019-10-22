2019-10-22T15:31:05+03:00
Недвижимость

В 2020 году еще шесть селений Рязанской области подключат к газовой трубе

За последние 13 лет уровень газификации региона вырос на 24,8%
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В Рязанской области начали строить три межпоселковых газопровода.В Рязанской области начали строить три межпоселковых газопровода.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Рязанской области начали строить три межпоселковых газопровода. Новые сети позволят дать газ населению в шести селениях Клепиковского, Рыбновского и Рязанского районах. Общая протяженность газопровода составит 30 км.

— Введут газопроводы в эксплуатацию в 2020 году. За 13 лет у нас не было задержек, поэтому все работы завершатся в установленный срок, — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Леонид Кретов. — Возможность подключиться к природному газу получат жители 295 домовладений.

Отметим, что за последние 13 лет уровень газификации Рязанской области вырос на 24,8% и в настоящий момент составляет 96,2%.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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