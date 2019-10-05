На газопроводе в рязанском райцентре произошла авария

СЕГОДНЯ 14:27 2019-10-05T14:30:08+03:00

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Около полудня 5 октября в поселке Пителино произошла авария на газопроводе. По словам начальника отдела ГО ЧС районной администрации Алексея Левочкина, во время установки железобетонных опор для линий электросвязи по улице Красной рабочие ООО «Союз Инжиниринг» повредили магистральный газопровод среднего давления. Указанный газопровод снабжает газом весь райцентр.

Фото: издательство "Пресса".

Как только из Сасова прибудут ремонтники и заменят аварийный участок трубы, тогда и возобновят подачу газа, сообщает издательство «Пресса».

Фото: издательство "Пресса".

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ИСТОЧНИК KP.RU