2019-09-21T09:23:53+03:00
Общество

В Рыбновском районе скоро появится новый поселок

На четырех улицах застраиваются многодетные семьи. Уже проложены все коммуникации, в том числе и автомобильная дорога
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Фото: издательство "Пресса".Фото: издательство "Пресса".
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Недалеко от деревни Мантурово Рыбновского района власти выделили участки для комплексной компактной малоэтажной застройки для многодетных семей, поэтому скоро здесь появится новый поселок.

Прокладывать коммуникации начали еще в 2016 году. Сначала подвели электричество, потом наружный газопровод, ну а дальше — автомобильная дорога, протяженностью почти 3 км и водоснабжение.

По словам главы Баграмовского сельского поселения Ольги Романовой, всего планируется застроить четыре улицы. Кроме того, в поселке выделили участки под строительство магазина и двух детских площадок.

Также в поселке запланированы участки под магазин и две детские площадки, сообщает издательство «Пресса».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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