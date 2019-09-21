В Рыбновском районе скоро появится новый поселок
Недалеко от деревни Мантурово Рыбновского района власти выделили участки для комплексной компактной малоэтажной застройки для многодетных семей, поэтому скоро здесь появится новый поселок.
Прокладывать коммуникации начали еще в 2016 году. Сначала подвели электричество, потом наружный газопровод, ну а дальше — автомобильная дорога, протяженностью почти 3 км и водоснабжение.
По словам главы Баграмовского сельского поселения Ольги Романовой, всего планируется застроить четыре улицы. Кроме того, в поселке выделили участки под строительство магазина и двух детских площадок.
Также в поселке запланированы участки под магазин и две детские площадки, сообщает издательство «Пресса».
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ИСТОЧНИК KP.RU