2019-09-12T10:02:45+03:00
Общество

Суд встал на сторону инвалида-колясочника в споре против застройщика

В Рязани человек с ограниченными возможностями добился, чтобы строительная компания сделала пандус
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Суд встал на сторону инвалида-колясочника в споре против строительной компании.Суд встал на сторону инвалида-колясочника в споре против строительной компании.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В областном суде рассмотрели апелляционную жало ответчика на решение районного суда об обязании устранить нарушения, сообщает пресс-служба.

Установлено, что в июне 2017 года истец-инвалид I группы, передвигающийся на кресле-коляске, заключил договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома со строительной компанией. Согласно договору, после сдачи дома в его собственность должна была перейти квартира.

На момент заключения договора на сайте застройщика была предоставлена информация о том, что дом будет оборудован пандусами от входной группы до лифтов. Проектная документация также предусматривала обустройство входной группы пандусом, но во время строительства в проект были внесены изменения. Вместо пандуса ответчик установил электрическое подъемное устройство.

В силу особенностей состояния здоровья истец не мог сам пользоваться подъемником, поскольку без посторонней помощи самостоятельно заехать и съехать с подъемной платформы трудно. Платформа имеет два уклона, от тротуара к подъемнику и уклон при въезде на платформу, что не позволяет человеку с ограниченными возможностями самостоятельно ее использовать. Как пояснил эксперт в судебном заседании, подъемник не всегда находится в рабочем состоянии, не хватает ключей от него, и без посторонней помощи истец действительно не может пользоваться платформой.

Суд первой инстанции пришел к выводу, что отсутствие во входной группе многоквартирного дома пандуса, нарушает права истца на беспрепятственный доступ в квартиру, и удовлетворил исковые требования.

Однако, ответчик ООО «Трио» не согласился с решением и обратился с жалобой в Рязанский областной суд, но и там суд встал на сторону инвалида.

Решение вступило в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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