2019-08-09T12:47:26+03:00
Звезды

Владелец автовокзала «Приокский» проиграл госинспекции все суды

Здание все же останется объектом культурного наследия
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Если эти здания привести в порядок, они станут настоящим украшением города.Если эти здания привести в порядок, они станут настоящим украшением города.
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ООО «ПассажирСервис» подало в Верховный суд РФ апелляцию на решение Рязанского областного суда. Тяжба идет между этой компанией и Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия региона, сообщает пресс-служба облсуда. Предмет спора: здание автовокзала «Приокский», которое госинспекция внесла в перечень выявленных объектов культурного наследия региона.

В такой список осенью прошлого года включили весь ансамбль областной сельскохозяйственной, промышленной, строительной выставки и сада юннатов – то есть целый ряд строений в Торговом городке. Здание автовокзала, по мнению экспертов, это пример советской архитектуры 1950-х годов – его строили как выставочный павильон «рязанской ВДНХ».

ООО «ПассажирСервис» требовало приказ о занесении здания в перечень отменить. Причина – появившиеся у собственника новые обязательства по содержанию постройки. Это, по мнению истца, нарушает его права как владельца объекта транспортной инфраструктуры.

Областной суд автовокзалу отказал, признав решение госинспекции обоснованным. Тогда юристы ООО «ПассажирСервис» обратились в Верховный суд. Последний решение облсуда оставил в силе. Сейчас оно уже вступило в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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