В Рязани пройдет воркшоп на тему развития Торгового городка

СЕГОДНЯ 12:45 2019-07-29T12:45:18+03:00

В нем примут участие 25 креативных горожан под руководством Ильи Стюхина

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В рамках программы Второго международного форума древних городов 16-18 августа в Рязани состоится воркшоп на тему «Эстетика неуместного: концепция развития Рязанской ВДНХ». Об этом сообщили «Рязанские ведомости».

Отметим, что термин workshop образован от двух английских слов: work (работа) и shop (магазин или мастерская). Дословный перевод «рабочая мастерская» как нельзя лучше раскрывает суть воркшопов, ключевая особенность которого – интенсивная деятельность всех участников. Теория подается в «фоновом режиме» и тут же применяется на практике. Такой вид обучения воодушевляет участников, позволяет им поверить в собственные силы и продолжить самосовершенствование.

Куратором в данном случае выступит Илья Стюхин, архитектор, выпускник федеральной образовательной программы АРХИТЕКТОРЫ.РФ.

25 участников воркшопа бросят вызов одной из самых сложных проблем урбанистики: как переформатировать территорию бывшей сельхозвыставки в востребованное общественное пространство современного города.

Подчеркиваем, что каждый желающий может принять участие не в иллюзорном проекте, а получить навыки выявления проблем территорий и опыт работы в междисциплинарной команде под руководством экспертов городского развития. А затем и презентовать плоды своего труда широкой публике.

Для участия в воркшопе требуется заполнить анкету участника. Заявки будут приниматься до 6 августа включительно – список участников воркшопа будет опубликован 9 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU