Рязанец добился наказания для медцентра, который докучал ему звонками

СЕГОДНЯ 12:58 2019-09-06T13:02:52+03:00

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6 сентября областной арбитражный суд подтвердил правильность наказания для медцентра, докучавшего рекламными звонками рязанцу (и, наверняка, не только ему). ООО «М-Клиник» оштрафовали на 100 тысяч рублей, после того как возмущенный мужчина обратился в УФАС.

Представители «М-Клиник» пытались продать услуги медцентра напрямую по личному телефону, притом что сам абонент не только не давал согласия, но и открыто протестовал против этого. Еще в сентябре 2019 года антимонопольщики в составе комиссии признали в этих действиях нарушение закона «О рекламе», и это стало основанием для привлечения к административной ответственности.

Со стороны нарушителя последовало обращение в арбитраж, который в удовлетворении требований отказал. Решение может быть обжаловано.

ИСТОЧНИК KP.RU