2019-10-16T17:15:59+03:00
Недвижимость

С рязанских должников за газ взыскали более 157 млн рублей

Газовщики продолжают работу по повышению «платежной дисциплины»
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В 2019 году газовщики через суд взыскали с граждан и организаций более 157 млн рублей.В 2019 году газовщики через суд взыскали с граждан и организаций более 157 млн рублей.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В 2019 году газовщики через суд взыскали с граждан и организаций более 157 млн рублей просроченной задолженности за поставленный газ, сообщает пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».

В течение года в арбитражные суды Рязанской области юристы направили 151 иск о взыскании долга за потребленный газ с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Сумма взыскиваемой задолженности – 251,3 млн рублей. В отношении неплательщиков – физических лиц направлено 5 725 исков о выдаче судебных приказов на общую сумму 38,9 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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