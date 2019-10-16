С рязанских должников за газ взыскали более 157 млн рублей

СЕГОДНЯ 17:15 2019-10-16T17:15:59+03:00

В 2019 году газовщики через суд взыскали с граждан и организаций более 157 млн рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Изменить размер текста: A A

В 2019 году газовщики через суд взыскали с граждан и организаций более 157 млн рублей просроченной задолженности за поставленный газ, сообщает пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».

В течение года в арбитражные суды Рязанской области юристы направили 151 иск о взыскании долга за потребленный газ с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Сумма взыскиваемой задолженности – 251,3 млн рублей. В отношении неплательщиков – физических лиц направлено 5 725 исков о выдаче судебных приказов на общую сумму 38,9 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU