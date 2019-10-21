2019-10-21T11:48:02+03:00
Дом. Семья

Рязанские врачи поселили у себя для умиротворения рыбку «Красную шапочку»

Аквариум поставили в ординаторской приемного отделения. Подкармливают оранду все по очереди
Яков РЫКОВ
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Фото: ДОКБ имени Дмитриевой.Фото: ДОКБ имени Дмитриевой.
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В ординаторской приемного отделения детской областной клинической больницы поселилась рыбка оранда «Красная шапочка». Она очень похожа на аквариумную золотую рыбку, но отличается от нее украшением на голове – красным наростом.

«Врачи ухаживают за ней по очереди, насыпают корм и чистят аквариум. Рыбка в аквариуме очень способствует умиротворению, а это особенно важно после тяжелой смены», — говорится в сообщении.

Отметим, что для рыбки оранды необходимы аквариумы большого объема. В противном случае, при недостатке движения у рыб возникают проблемы обмена веществ и осложнения двигательного характера — оранды становятся инертными.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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