За розыск потерявшегося кота в Рязани объявили награду в 10 000 рублей
В Рязани за розыск потерявшегося кота объявили денежное вознаграждение в 10 тысяч рублей. Соответствующее объявление появилось в специализированном паблике.
«Потерялся кот. Откликается на «Киса» и «Красти». Полностью серый окрас, с белым подшерстком. На груди белый треугольник.
Особые приметы: короткий хвост, переломанный в основании.
Если вы сомневаетесь, тот кот или нет, присылайте фото в WhatsApp или Viber.
Нашедшему вознаграждение в 10 000 рублей», — говорится в сообщении.
Фото: Служба "Потеряшка".
КУДА ЗВОНИТЬ?
Обращаться по телефону: 8 (952) 123 51 86 или по адресу Озерный проезд, 5.
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ИСТОЧНИК KP.RU