За розыск потерявшегося кота в Рязани объявили награду в 10 000 рублей

СЕГОДНЯ 10:57 2019-10-19T10:57:21+03:00

Хозяева животного обращаются за помощью к горожанам

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В Рязани за розыск потерявшегося кота объявили денежное вознаграждение в 10 тысяч рублей. Соответствующее объявление появилось в специализированном паблике.

«Потерялся кот. Откликается на «Киса» и «Красти». Полностью серый окрас, с белым подшерстком. На груди белый треугольник.

Особые приметы: короткий хвост, переломанный в основании.

Если вы сомневаетесь, тот кот или нет, присылайте фото в WhatsApp или Viber.

Нашедшему вознаграждение в 10 000 рублей», — говорится в сообщении.

Фото: Служба "Потеряшка".

КУДА ЗВОНИТЬ?

Обращаться по телефону: 8 (952) 123 51 86 или по адресу Озерный проезд, 5.

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ИСТОЧНИК KP.RU