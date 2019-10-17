2019-10-17T08:26:09+03:00
Дом. Семья

Рязанцы ищут дом коту Нафане, от которого сбежал хозяин

Бывший владелец сдал животное в ветеринарную клинику и исчез. На звонки мужчина не отвечает
Яков РЫКОВ
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Фото: ветклиника "Лео".Фото: ветклиника "Лео".
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В Рязани ищут дом коту Нафане, которого сдали в ветеринарную клинику «Лео», сообщает служба по контролю за безнадзорными животными.

16 октября животное врачам принес мужчина, который рассказал, что кот месяц ходил кровью в туалет, а вот уже сутки как вообще не справляет нужду.

Фото: ветклиника "Лео".

Фото: ветклиника "Лео".

Пока доктор осматривал Нафаню – именно так зовут пушистого красавца – хозяин кота сбежал, и на телефонные звонки не отвечает.

Сейчас Нафаня находится на временной передержке и ждет верного друга.

«Коту около пяти лет. Подозрение на цистит, но точный диагноз будет известен после анализов. Заболевание лечится, нужно только должный уход», — сообщают ветеринарные врачи.

Фото: ветклиника "Лео".

Фото: ветклиника "Лео".

КУДА ЗВОНИТЬ?

Если вы хотите стать другом Нафане и готовы взять его к себе, звоните по телефону 8 (910) 611 16 40 или обращайтесь в личных сообщениях к Виктории Моисеевой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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