В Рязани от стаи разъяренных ворон спасли молодую неясыть

СЕГОДНЯ 10:03 2019-10-16T10:03:16+03:00

После недельного наблюдения и необходимого питания сову вернули в природу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Один из прохожих отбил птицу и отдал орнитологам. Через неделю откормленная сова вернулась в естественную природу

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В начале октября к рязанским орнитологам попала длиннохвостая неясыть. На птицу напала стая ворон и чуть не заклевала стая ворон. Хорошо, один из прохожих отбыл сову и отдал специалистам.

«Первогодок самец длиннохвостой неясыти, осаженный воронами в городе, во время трапезы. Так бывает. Вороны вообще мало с кем дружат, особенно не дружат с теми, кто может их ночью сожрать. Поэтому, обнаружив сову днем, пытаются ее уничтожить», — говорится в сообщении рязанского клуба «Птицы».

К счастью, с птицей оказалось все хорошо - ничего не сломано, а реакции хорошие. После недельного наблюдения и необходимого питания птицу вернули в природу. Орнитологи отвезли неясыть в Рязанский район и выпустили в урочище «Дубки» недалеко от села Коростово.

СПРАВКА «КП»

Неясыть длиннохвостая — относительно крупно вид сов. Длина хвоста может достигать 30 см, что и послужило появлению их видового наименования – «длиннохвостая». Когда птица сидит на ветке, то хвост заметен даже из-под ее сложенных крыльев.

В полете распознать этот вид неясыти можно по характерному положению: летит она не горизонтально, а с чуть опушенной задней частью.

Неясыть длиннохвостая.Одна из крупных представителей неясытей семейства настоящих сов.

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ИСТОЧНИК KP.RU