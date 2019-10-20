Цирковой медведице Милашке в Рязани ищут дом

СЕГОДНЯ 15:26 2019-10-20T15:26:41+03:00

Медведь работать больше не хочет. И хозяин и цирк ищут ему постоянное место жительства. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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На гастролях в рязанском цирке находится медведь, которого скоро отправят на пенсию, а дома для него нет. Об этом сообщает Центр реабилитации диких животных «Ромашка».

«Мне сейчас позвонил человек. Работает он в Росгосцирке. По его словам, сейчас он на гастролях в рязанском цирке. Его номер с медведицей Милашкой сокращают. Он просит о помощи пристроить медведя. Милашке 9 лет, с документами. В Рязани будут до ноября.

Куда обратиться? Кто работает с медведями? Реабилитационные центры? Зоопарки? Очень хочется помочь медведице обрести нормальный дом и хорошие условия содержания», — цитирует звонившего руководитель Центра Алексей Мурашов.

Однако отметим, что в настоящее время в рязанском цирке нет никаких гастролей. Ближайшая программа «Жираф шоу» намечена на 26 октября.

— Кроме жирафов там будут участвовать носорог, козы, верблюды, собаки, а медведей нет, — сообщили «Комсомолке» в цирке. Поэтому доподлинно неизвестно, находится ли сейчас в Рязани медведица по имени Милашка и нужна ли ей помощь.

Но позже зоозащитница Виктория Овчинникова сообщила, что связалась с хозяином медведя.

«Медведь частный, не государственный. Да, медведь работать больше не хочет. И хозяин, и цирк ищут ему постоянное место жительства, все решается. С хозяином поговорили, он не в панике. Все ему помогают найти Милашке самое хорошее место.

Сейчас в связи с пожарами и вырубкой очень много животных требуют приюта, в том числе медведи. Медведей много. Но цирк не бросает зверей, они в приоритете.

Сейчас с медведем все хорошо, никто его никуда на улицу не гонит. Все любят, кормят, не бросают. Цирк ищет, хозяин ищет», — успокоила подписчиков Виктория.

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ИСТОЧНИК KP.RU