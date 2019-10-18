2019-10-18T19:47:56+03:00
Происшествия

Бывший замначальника управления образования свел счеты с жизнью

В сентябре Геннадия Лескина перевели с госслужбы руководить школой №60
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Геннадий Лескин.Геннадий Лескин.
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В пятницу, 18 октября, было найдено с признаками удушения тело бывшего заместителя начальника управления образования администрации Рязани Геннадия Лескина. По предварительной версии, мужчина свел счеты с жизнью. Об этом «Комсомольской правде» сообщил источник в правоохранительных органах. Следственный комитет по данному факту проводит проверку.

Напомним читателям, что в начале сентября Лескин был переведен из управления образования в школу №60 (Рязань), где около двух недель исполнял обязанности директора. В конце сентября с должности директора он ушел по собственному желанию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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