Бывший замначальника управления образования свел счеты с жизнью

СЕГОДНЯ 18:00 2019-10-18T19:47:56+03:00

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В пятницу, 18 октября, было найдено с признаками удушения тело бывшего заместителя начальника управления образования администрации Рязани Геннадия Лескина. По предварительной версии, мужчина свел счеты с жизнью. Об этом «Комсомольской правде» сообщил источник в правоохранительных органах. Следственный комитет по данному факту проводит проверку.

Напомним читателям, что в начале сентября Лескин был переведен из управления образования в школу №60 (Рязань), где около двух недель исполнял обязанности директора. В конце сентября с должности директора он ушел по собственному желанию.

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ИСТОЧНИК KP.RU