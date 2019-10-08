Рязанская школа лишилась второго за месяц директора

8 Окт. 22:56 2019-10-08T23:13:58+03:00

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Редакции «Комсомольской правды» стало известно, что с поста директора школы №60 города Рязани ушел Геннадий Лескин. Временно обязанности директора исполняет Лидия Райская – заместитель по воспитательной работе, учитель французского и немецкого языков.

Напомним, что Геннадий Лескин пришел в школу с должности заместителя начальника управления образования Рязани в начале сентября 2019 года, после того как место директора покинул Валерий Андреев.

Андреева же написал заявление об уходе после резкой критики со стороны вице-губернатора Игоря Грекова. Тот сообщил, что, побывав в этой и соседней 61-й школе, увидел между ними колоссальную разницу:

- 61-я школа – чистая, все покрашено, все сделано… и в ужасном состоянии 60-я. Причем деньги выделены и выделяются одинаковые. Я директора спрашиваю: почему так? А он мне ответил, что 61-я школа построена на год раньше.

К сожалению, для педагогического состава Геннадий Лескин не проработал в школе и месяца, уйдя по собственному желанию в конце сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU