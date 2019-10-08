2019-10-08T23:13:58+03:00
Общество

Рязанская школа лишилась второго за месяц директора

Кадровые проблемы продолжают преследовать школу №60
Поделиться:
На фото Геннадий Лескин.На фото Геннадий Лескин.
Изменить размер текста:

Редакции «Комсомольской правды» стало известно, что с поста директора школы №60 города Рязани ушел Геннадий Лескин. Временно обязанности директора исполняет Лидия Райская – заместитель по воспитательной работе, учитель французского и немецкого языков.

Напомним, что Геннадий Лескин пришел в школу с должности заместителя начальника управления образования Рязани в начале сентября 2019 года, после того как место директора покинул Валерий Андреев.

Андреева же написал заявление об уходе после резкой критики со стороны вице-губернатора Игоря Грекова. Тот сообщил, что, побывав в этой и соседней 61-й школе, увидел между ними колоссальную разницу:

- 61-я школа – чистая, все покрашено, все сделано… и в ужасном состоянии 60-я. Причем деньги выделены и выделяются одинаковые. Я директора спрашиваю: почему так? А он мне ответил, что 61-я школа построена на год раньше.

К сожалению, для педагогического состава Геннадий Лескин не проработал в школе и месяца, уйдя по собственному желанию в конце сентября.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Начальник управления образования не посмел ослушаться вице-губернатора

Алексей Зимин написал заявление об увольнении по собственному желанию (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Для прозрачности рязанского воздуха необходимы «прозрачные» проверки
Пропавшая в Ряжске пенсионерка с волосами цвета красного дерева найдена
Три района Рязанской области не получат паспорта готовности к отопительному сезону
Рязанского футболиста вновь вызвали в молодежную сборную России
Андрей Устинов утвержден на должности рязанского министра ТЭК и ЖКХ
В Рязанской области сгорели два соседних дома
В Рязанской области ищут пропавшую женщину с волосами цвета красного дерева
В среду в Роще и в центре Рязани отключат холодную воду
Рязанские застройщики положили деньги в карман и ушли — Любимов
Тонны погибающей просто так рыбы сняли на видео в Рязанской области
К восстановлению Торгового городка Рязани привлекут районы области
Дороги Касимова ремонтируют только с помощью субсидий регионального минтранса
Два рязанских троллейбуса изменили схему движения
На 9 улицах Рязани 3 дня подряд будут отключать свет
В Рязанской области усилится ветер
Перед рязанцами отчитаются ключевые министры: ТЭК и ЖКХ; транспорта и автодорог
Сил моих нет! Рязанский пенсионер решил стрельнуть в перечившего ему соседа
Три рязанских детсада начали принимать малышей в ясли
Рязанцы встретятся со своим знаменитым земляком, писателем Прилепиным
У забежавшего в магазин рязанца угнали автомобиль
Генпрокуратура взялась за дело изувеченного пса Мухтара
В рязанском доме сделали смертельно опасный капремонт