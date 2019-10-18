Петряев – о ликвидации института культуры в Рязани: Интересы области не учитывались

СЕГОДНЯ 09:57 2019-10-18T10:04:40+03:00

Одной из тех, кто задал вопрос, была студентка 5 курса института культуры, которая обучается на библиотечом направлении и работает в областной библиотеке имени Горького.

По словам руководителей областного правительства, первый документ, который они увидели, - это приказ о закрытии филиала

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17 октября во время публичного отчета заместитель председателя регионального правительства Роман Петряев вместе с министром культуры и туризма Рязанской области Виталием Поповым прокомментировали ситуацию с ликвидацией в Рязани филиала Московского государственного института культуры. По словам Попова, еще до вступления в должность ныне уволенного директора Александра Трушина было понятно, что дело идет к закрытию:

- Здесь подключался губернатор: было несколько писем, было общение с руководством, в том числе Минкультуры России, и тогда мы получили заверение, что филиал закрываться не будет. Появился новый директор, был разработан проект реконструкции (правда, никто его не видел – Ред.), никаких вопросов с точки зрения дальнейшей работы не возникало.

Из ответа Попова следует, что для него и коллег судьбоносное решение ученого совета головного вуза в конце августа стало такой же неожиданностью, а его причины и сопутствующие внутренние процессы – такими же непрозрачными, как и для всех остальных.

- Кстати, протоколов заседания [ученого совета] мы тоже не видели. Первый документ, который мы увидели, – это опубликованный на днях приказ [о закрытии], - заявил Попов. - Естественно, мы направляли запросы. Как мы видим, ответ на них – отрицательный.

- Они [федеральные власти] могут и не учесть интересы области, как сейчас, а взять и принять свое решение, - добавил Петряев.

Замгубернатора заверил, что власти предпримут все усилия, чтобы решить проблему подготовки кадров для учреждений культуры на региональном уровне. Для этого в ближайшее время состоится совещание с ним, главами рязанских минкультуры и минобразования, представителей РГУ и института культуры, куда будет приглашен и лидер студенчества «кулька».

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ИСТОЧНИК KP.RU