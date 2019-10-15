Рязанский филиал МГИК официально ликвидирован

СЕГОДНЯ 13:25 2019-10-15T13:40:50+03:00

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Минкультуры России ликвидировало филиал Московского государственного института культуры в Рязани. Приказ №1545 издан и подписан врио министра Николаем Овсиенко 14 октября, то есть спустя полтора месяца после первых новостей о закрытии.

Напомним, принятое решение МГИК и его учредитель объясняли «аварийным» состоянием здания, которое не было доказано ни одним опубликованным документом. Более того, не подтвердила этот факт в своем акте и инспекция по охране объектов культурного наследия (коим является дом 1/70 по улице Ленина).

Процедуру перевода студентов головной вуз запустил еще в конце сентября, приурочив это к приостановке аккредитации Росообрнадзором. Тогда как приостановка – еще далеко не отзыв, рязанский филиал уже отчитался об устранении нарушений, а сам контролирующий орган еще ничего не решил.

Тем не менее, закрытие «кулька» – теперь свершившийся факт. В связи с этим МГИК на официальном сайте сообщил, что теперь все студенты, чтобы перевестись, должны написать заявления (в кабинете 121). Озвучены следующие условия:

- стоимость обучения сохранится;

- всем студентам очного отделения дадут бесплатные места в общежитиях;

- студенты выпускных курсов получат возможность обучаться по индивидуальным планам.

При этом у студентов остаются вопросы относительно сложностей с переводом из-за различия программ и необходимости сдавать несовпадающие дисциплины.

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ИСТОЧНИК KP.RU