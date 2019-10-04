Ректор МГИК, приехав в Рязань, проигнорировал студентов филиала

СЕГОДНЯ 09:54 2019-10-04T10:10:12+03:00

Здание института культуры обещали отремонтировать уже этим летом, но вместо этого из него выгоняют. Фото: Сергей ЛАЗУТИН

При этом время, чтобы выступить перед телекамерой, он нашел. Вместо Арсения Миронова к вузовцам вышли его помощница и проректоры

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3 октября в Рязань приехала делегация из МГИК во главе с ректором Арсением Мироновым. Он провел закрытое совещание, но встречаться с местными студентами и преподавателями не стал, зато нашел время, чтобы выступить перед приглашенными телевизионщиками на фоне якобы аварийного здания вуза. Вместо Миронова на многочисленные вопросы пытались ответить проректоры Михаил Стояновский и Михаил Гуров, а также женщина, представившаяся помощницей.

Напомним, федеральное руководство объявило о закрытии института культуры, но ни официального решения о ликвидации филиала, ни приказа Минкульта России, ни акта, подтверждающего, что на улице Ленина, 1/70 учиться опасно, не предоставило. А именно последнее озвучивается в качестве официальной причины, когда речь идет о переносе учебного процесса в головной вуз (обещанный капремонт здания москвичи так и не организовали, хотя проект заказали).

Тем не менее, студентов понуждают писать заявления о переводе, но уже на другом основании – из-за приостановки государственной аккредитации филиала Рособрнадзором (предписания госоргана еще не признаны неисполненными). На вопрос учащихся, почему нельзя дождаться окончательного решения о закрытии на бумаге, ведь переезд связан с целым рядом проблем и рисков, присланная в Рязань комиссия МГИК отвечает:

- С юридической точки зрения мы вам объяснить не можем, а чисто с житейской, я думаю, вы можете не вступить в последний вагон, и вам откажут.

Отметим, что в день приезда Арсения Миронова в вуз нагрянул и депутат Госдумы Александр Шерин. На совещание его пускать не захотели, поэтому гость выступил перед студентами и записал вместе с ними видеообращение.

ПОМОГИТЕ СПАСТИ КУЛЬТУРУ!!! #ЗАрфмгик.Обращение депутата Госдумы Александра Шерина ко всем деятелям Российской культуры. (3.10.2019)

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ИСТОЧНИК KP.RU