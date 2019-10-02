2019-10-02T18:16:54+03:00
Общество

Специальности рязанского института культуры могут перенести в РГУ

Предложение озвучено на федеральном уровне. Областные власти работают с Минкультом и Минпросвещения
Иван АНТОНОВ
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2 октября состоялась прямая линия с губернатором Николаем Любимовым. Целый ряд вопросов касался судьбы филиала МГИК. Его напомним, планируют ликвидировать, а студентов перевести в головной вуз. Рязанцы интересуются, кто же тогда будет учить работников для учреждений культуры?

- Если студенты не будут приняты в Москву, хотя такая возможность им предоставлена, у нас есть дополнительные предложения, и они уже озвучены на федеральном уровне, чтобы те же специальности появились в Рязанском государственном университете, - заявил губернатор.

Отметим, что перенос специальностей, наверняка, займет длительное время, а закрыть филиал планируется уже по окончанию текущего семестра. При этом истинная причина такого решения официально так и не озвучена.

- Будем делать все, чтобы специальности сохранить, продолжим работу с Минкультом и Минпросвещения, - сказал Любимов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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