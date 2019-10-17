2019-10-17T13:57:39+03:00
Общество

Константин Ивлев выпустил GAZtroTOUR про Рязань

Шеф-повар восторженно отозвался о Первомайском рынке
Сергей ЛАЗУТИН
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Константина Ивлева в Рязани встретили очень тепло.Константина Ивлева в Рязани встретили очень тепло.
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Константин Ивлев на своем YouTube-канале опубликовал выпуск GAZtroTOUR (18+), в который вошла поездка в Рязань. Напомним, известный шеф-повар накормил горожан паштетом из кролика на улице Почтовой 28 сентября. Также он готовил завтрак в отеле «Старый город».

Закупаться Ивлев на сей раз пошел на Первомайский рынок. Если от Центрального, по его мнению, осталось одно название, то о Первомайском он отозвался в восторженном тоне:

- Это первый рынок, который меня просто потряс после ростовского, - сказал шеф.

Там он нашел огромную морковь, сравнив ее с мечом джедая, купил ягоды и немного пообщался с продавцами.

- Я вас каждый день смотрю, поэтому не высыпаюсь, - сказала Ивлеву узнавшая его женщина.

- Представляете, я тоже не высыпаюсь, потому что снимаю передачи для вас, - отозвался дока кулинарии.

Выезжая из Рязани, Ивлев с командой поел в местном «Макдоналдсе».

Напомним, во время приезда Константина Ивлева «Комсомолка» взяла у него эксклюзивное интервью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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