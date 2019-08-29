Константин Ивлев побывал на Первомайском рынке и оценил малину
Утром 29 августа известный телеведущий и шеф-повар Константин Ивлев побывал на Первомайском рынке в центре Рязани. Об этом он сообщил в своем Instagram, назвав при этом рынок Центральным.
Шеф-повар пообщался с бабульками-перекупщицами, которые расположились вдоль центрального проспекта с лотками, забитыми малиной.
- Вкусняха? – поинтересовался Ивлев у одной из продавщиц.
- Не знаю, - пожала плечами старушка.
Напомним, Константин Ивлев проведет 29 августа в Рязани мастер-класс, на котором все желающие смогут научиться приготовлению различных вкусных блюд (читать подробнее).
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Констин Ивлев в Рязани на Первомайке.
ИСТОЧНИК KP.RU