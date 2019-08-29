Константин Ивлев побывал на Первомайском рынке и оценил малину

СЕГОДНЯ 13:10 2019-08-29T13:10:46+03:00

Константин Ивлев приехал в Рязань, чтобы провести мастер-класс. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бабушки-перекупщицы не смогли ответить шеф-повару, вкусная ли у них ягода [видео]

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Утром 29 августа известный телеведущий и шеф-повар Константин Ивлев побывал на Первомайском рынке в центре Рязани. Об этом он сообщил в своем Instagram, назвав при этом рынок Центральным.

Шеф-повар пообщался с бабульками-перекупщицами, которые расположились вдоль центрального проспекта с лотками, забитыми малиной.

- Вкусняха? – поинтересовался Ивлев у одной из продавщиц.

- Не знаю, - пожала плечами старушка.

Напомним, Константин Ивлев проведет 29 августа в Рязани мастер-класс, на котором все желающие смогут научиться приготовлению различных вкусных блюд (читать подробнее).

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По его мнению, там туристы должны видеть большой ассортимент продуктов и покупать гастрономические сувениры (подробнее).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/728873" frameborder="0"></iframe> Констин Ивлев в Рязани на Первомайке.

ИСТОЧНИК KP.RU