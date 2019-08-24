Константин Ивлев будет учить рязанцев готовить из автозакусочной

СЕГОДНЯ 19:14 2019-08-24T19:14:35+03:00

Знаменитый кухмейстер был в Рязани год назад: кадр с видео

Визит известного повара и шоумена в наш город намечен на 29 августа

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Константин Ивлев, ведущий телешоу «На ножах», приедет в Рязань на фудтраке – то есть закусочной на колесах. Любимый народом повар со своей командой проедет по нескольким городам России, Рязань в его расписании попадает на 29 августа.

Мастер-класс Ивлева, где рязанцы смогут поучиться приготовлению различных вкусных блюд, состоится на улице Почтовой, возле памятника Евпатию Коловрату и шатра «Новогодняя столица России». Начало мероприятия намечено на 14:00. Шоу будет сниматься на видео и транслироваться в youtube-канале Ивлева.

В последний раз повар бывал в Рязани на гастрономическом фестивале летом 2018 года. Тогда он пожаловался, что в нашем городе на рынке слишком бедный ассортимент продуктов.

ИСТОЧНИК KP.RU