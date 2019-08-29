2019-08-29T17:50:26+03:00
Общество

Константин Ивлев приготовил рязанцам паштет из кролика с орехами

На встречу с известным шеф-поваром пришли сотни горожан. Популярность известного телеведущего в нашем городе просто зашкаливает
Поделиться:
Константин Ивлев фотографировался со всеми желающими.Константин Ивлев фотографировался со всеми желающими.Фото: Владимир ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

29 августа известный телеведущий Константин Ивлев провел на улице Почтовой мастер-класс в рамках проекта GAZtro Tour. Шеф-повар, находясь в фудтраке – закусочной на колесах, приготовил для рязанцев паштет из кролика с хрустящим луком и фундуком.

Как сказал сам ведущий популярных программ «Адская кухня» и «На ножах», цельнозерновой хлеб и кролика он купил в Рязани у местных фермеров.

Напомним, утром Ивлев побывал в центре города на Первомайском рынке, попробовал малину и пообщался с бабульками-торговками (читать и смотреть видео).

После приготовления блюда и угощения пришедших зрителей, Константин долго фотографировался со всеми желающими.

АНОНС

В ближайшее время читайте на нашем сайте интервью с Константином Ивлевым, которое он дал специально для «Комсомолки».

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Известного шеф-повара Константина Ивлева обескуражил рязанский рынок

По его мнению, там туристы должны видеть большой ассортимент продуктов и покупать гастрономические сувениры (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нашелся последний из четверых грибников, потерявшихся 27 августа в рязанских лесах
В маршрутах двух рязанских автобусов появится остановка «Театральная площадь»
Оштрафованный за листерии в голубцах предприниматель подал в суд на 30 рязанских СМИ
Рязанцам напомнили об уплате имущественных налогов
Глава сельского поселения в Рязанской области совершила подлог
Экс-ректор радика Виктор Гуров: Ничего не знаю о пропаже 25 млн рублей
По нацпроекту отремонтируют еще 22 рязанские дороги
Мэрия запустила опрос о судьбе площадки за КДЦ «Октябрь»
Рязанский губернатор раскритиковал состояние городской поликлиники №14
Власти дали добро на храм в честь Петра и Февронии в Листвянке
Рязанцам рассказали, как предотвратить картофельный рак
Появились актуальные подробности строительства на 5-м Коломенском проезде
В Рязани мужчина пальнул в автоледи из ракетницы
Комиссия отсеяла шесть из восьми кандидатов на пост главы администрации Рязани
Константин Ивлев побывал на Первомайском рынке и оценил малину
Рязанка убила гостя, вступившись за любовника
Большому кораблю. Ледокол «Евпатий Коловрат» украсит барельеф русского богатыря
В городе Рыбное в реке случайный прохожий обнаружил труп мужчины
Инь и Янь. Два спасенных от смерти кролика стали лучшими друзьями