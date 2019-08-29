Константин Ивлев приготовил рязанцам паштет из кролика с орехами
29 августа известный телеведущий Константин Ивлев провел на улице Почтовой мастер-класс в рамках проекта GAZtro Tour. Шеф-повар, находясь в фудтраке – закусочной на колесах, приготовил для рязанцев паштет из кролика с хрустящим луком и фундуком.
Как сказал сам ведущий популярных программ «Адская кухня» и «На ножах», цельнозерновой хлеб и кролика он купил в Рязани у местных фермеров.
Напомним, утром Ивлев побывал в центре города на Первомайском рынке, попробовал малину и пообщался с бабульками-торговками (читать и смотреть видео).
После приготовления блюда и угощения пришедших зрителей, Константин долго фотографировался со всеми желающими.
АНОНС
В ближайшее время читайте на нашем сайте интервью с Константином Ивлевым, которое он дал специально для «Комсомолки».
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ИСТОЧНИК KP.RU