Константин Ивлев приготовил рязанцам паштет из кролика с орехами

СЕГОДНЯ 17:44 2019-08-29T17:50:26+03:00

Константин Ивлев фотографировался со всеми желающими. Фото: Владимир ФРОЛОВ

На встречу с известным шеф-поваром пришли сотни горожан. Популярность известного телеведущего в нашем городе просто зашкаливает

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29 августа известный телеведущий Константин Ивлев провел на улице Почтовой мастер-класс в рамках проекта GAZtro Tour. Шеф-повар, находясь в фудтраке – закусочной на колесах, приготовил для рязанцев паштет из кролика с хрустящим луком и фундуком.

Как сказал сам ведущий популярных программ «Адская кухня» и «На ножах», цельнозерновой хлеб и кролика он купил в Рязани у местных фермеров.

Напомним, утром Ивлев побывал в центре города на Первомайском рынке, попробовал малину и пообщался с бабульками-торговками (читать и смотреть видео).

После приготовления блюда и угощения пришедших зрителей, Константин долго фотографировался со всеми желающими.

АНОНС

В ближайшее время читайте на нашем сайте интервью с Константином Ивлевым, которое он дал специально для «Комсомолки».

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ИСТОЧНИК KP.RU