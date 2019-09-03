Константин Ивлев: Я так и не научился готовить лечо и соленые огурцы, как моя мама

«Человек, который бьет тарелки» - так отзываются о нем в соцсетях некоторые граждане. Он — гроза всех нерадивых рестораторов и самый популярный шеф-повар в нашей стране. Звезда теле-шоу «Адская кухня» и «На ножах» Константин Ивлев стал гостем нашей редакции. Точнее сказать, это «Комсомолка» побывала в фудтраке, в котором приехал в Рязань знаменитый шеф со своими новым проектом «GAZtro Tour». Плотно окруженный со всех сторон сотнями горожан, с виду фургон выглядел довольно тесным, так что я даже сомневалась, смогут ли там одновременно находиться три человека - герой, журналист и фотограф. Но оказалось, мобильная кухня очень просторная, и периодически входящие люди из команды Ивлева совершенно не мешали нашему долгому разговору.

«Я потратил 15 лет, чтобы повара стали в глазах людей рок-звездами»

- Константин, вы сломали шаблон, смогли вытащить из задворок кухни профессию шеф-повара, сделали его личность публичной и интересной.

- Да, я популяризирую профессию. Я рожден в СССР, и хорошо помню советские времена, когда маститые повара учили меня не самой качественной работе. Впоследствии когда я сам стал поваром и понял, что буду заниматься этим всю жизнь, то решил изменить это направление. Вместе со своими единомышленниками мы меняли отношение к нам, потратили 15 лет, чтобы нас уважали и мы стали в глазах людей рок-звездами. Я никогда не стеснялся общаться с людьми, с гостями ресторанов, где работал, потому что мне известна масса хороших шефов, которые умеют офигенно готовить, но их никто не знает, как певцов, творцов, потому что они не могут или не хотят себя правильно подать, донести. Сегодня в целом профессия стала популярной, и мы этим гордимся.

- А какие варианты профессии, кроме повара, у вас еще были? Может, была мечта?

- Я мечтал быть дальнобойщиком – мне нравилось путешествовать. Но как я уже сказал, я был рожден в СССР, мы в районе ходили учиться туда, где друзей больше. Я не очень хорошо учился и не мог рассчитывать на институт, поэтому с горем пополам закончил 8 классов и пошел в ПТУ. У нас в районе было три ПТУ - медицинское, автослесарное и поварское. Медицину я боюсь, от автослесарей вечно воняет бензином-керосином и у них черные ногти, а повара вечно пьяные, но сытые. И папа мне говорил тоже: «Раз ты любишь жрать, иди в повара, при любой власти люди хотят есть. И если у тебя будет голова на плечах, без куска хлеба не останешься». Мне понравилось!

- В одном из интервью вы сказали, что очень благодарны одному из своих учитeлeй, знaмeнитoму фpaнцузcкoму шeф-пoвapу Пaтpику Пaжecу. За какие знания и умения?

- Это был 96-й год. Я работал су-шефом московского ресторана «Ностальжи», и туда пригласили работать Патрика Пажеса. Первый урок, который я от него получил – как правильно составлять цветовую гамму на тарелке, какое количество цветов можно использовать, чтобы это выглядело не аляписто, а элегантно, чтобы тот или иной цвет выходил вперед и тем самым выдвигал блюдо.

- Вот это да!

- Поэтому это и считается искусством! В общей сложности мы проработали вместе около трех-четырех лет. Он был одним из моих первых учителей-иностранцев, кому я был безумно благодарен.

- Как считаете, что делает повара великим поваром - трудолюбие или все-таки талант?

- Однажды великого французского повара Алена Дюкасса спросили, в чем секрет его успеха. Он сказал: «95% - трудолюбие и 5% - это божий дар». На самом деле кулинарии можно научиться. Вот я никогда не хотел быть поваром и совершенно не умел готовить. Но когда погрузился в эту тему, мне стало интересно. Я начал вкладывать в себя деньги, ездить по миру и учиться у великих мастеров. И вот научился.

«5 миллионов - самая большая взятка, которую мне предлагали»

- А битье тарелок в кадре – это все театр или вы так чувствуете?

- Во-первых, это эмоции. Ты пойми, что я стою на стороне зла, ой, добра – оговорочка по Фрейду, - и мне обидно в большей степени за вас. Вы же приходите в заведение, платите за еду свои заработанные деньги. А эти люди, которые себя считают рестораторами, бизнесменами, готовят вам откровенное г…о. Ну что с ним делать? Только выкинуть, в тарелке ли оно или на сковородке – по хрену. Если бы у тебя была жизненная философия, как у меня, и ты была бы на моем месте, поверь мне, ты бы не менее эмоциональничала. А мне от этого больно. Я трачу жизнь на то, чтобы создать, а какие-то дебилы все ломают, думая о том, что сейчас быстро заработают деньги. Да быстро невозможно заработать в этом бизнесе! Здесь важно создать репутацию: сначала ты работаешь на имя, потом имя работает на тебя. Они этого не понимают, поэтому зачем мне их жалеть? Я бы их спалил и запретил. Не удивляйся! Это именно за то, что они портят национальную идею.

- Вас не пытались подкупить во время съемок передачи «На ножах»?

- Масса желающих меня подкупить. До, во время и после съемок. Только зачем? Все люди по-разному меня воспринимают, думают, что сейчас я приеду и кого-то убивать буду. Ну что я нацист? Нет, конечно. Но пистон вставлю, если будет плохо.

- И где вам предложили самую большую взятку?

- Больше всего мне предлагали, удивишься, не в столице, а в одном региональном городе. Пять миллионов рублей.

- В одном из интервью итальянский шеф Карло Кракко сказал, что хорошему повару необходимо смирение, много смирения.

- В какой-то мере соглашусь, да. Пойми, хороший повар – это как хорошее красное вино: с годами оно становится мощнее, усиливается во вкусе и, конечно же, в цене.

- Журналисты почему-то в каждом интервью просят поваров назвать любимое блюдо. В принципе такое возможно, чтобы у повара было главное блюдо, которым он гордится?

- Ну я без ложной скромности скажу: у меня их достаточно. Чаще всего у творцов нет чего-то самого любимого. Это же как дети. Вот у меня двое детей. Как я могу любить больше кого-то одного? Я люблю их одинаково сильно, но по-разному: к девочке одно отношение, к парню – другое. Вот они иногда и правда думают, что родители кого-то любят больше. Нас в семье тоже было двое, и я тоже гадал, кто из нас для родителей лучше.

- Как считаете, ваша мама готовит лучше, чем вы?

- Конечно! У меня самая любимая кухня – мамина. Она шикарно готовит.

- А каким ее блюдам вы так не научились?

- Лечо, соленые огурцы, грибы я не до конца умею делать, как она. Но готовить картофельное пюре, блины, перцы фаршированные, рыбу под маринадом я научился. Она простая русская женщина и всегда готовила тазиками, потому что у нас большая семья и много друзей – у отца, у меня, у брата. А я просто подсматривал. И даже теперь, когда стал профессиональным поваром, звоню ей иногда и спрашиваю совета.

В надежде сфотографироваться со звездой теле-шоу многие рязанцы простояли на Почтовой улице пять часов.Фото: Виктор ГРАКОВ

«В кулинарной школе я учил поваров ругаться матом на рынке»

- Константин, как изменилась сегодня фигура шеф-повара в ресторане?

- В Москве шефы стали очень важными личностями, составляющими успех заведения. И по мировой классификации, залог успеха заведения в 60% - это кухня, шеф. Если шеф мощный, то в ресторане все в порядке. В регионах, к сожалению, шеф пока еще не имеет такого веса, ребята боятся, стесняются, их давит совдеповский груз в виде администратора, директора. Но и мы в Москве не сразу стали такими офигенными шефами. У меня в прошлом была масса жизненных историй, когда меня ломали или хотели под себя подстроить, но я никогда не ломался – у меня очень мощное мужское начало, очень сильный мужской род, меня не сломать.

- Если раньше шеф-поварами были зрелые люди с огромным опытом, то сейчас мы видим у руля на кухне молодежь. Шеф-повар больше не должен быть наставником?

- Сейчас в Москве и в России в целом средний возраст шеф-повара – 21 год. Никто не хочет учиться, все хотят налепить татуировки, отрастить бороды, закатать рукава и быть шефом, не понимая, что это большой титанический труд. Это катастрофа и трагедия. И поэтому я очень часто говорю молодым: забраться легко, удержаться сложнее. А они как та птичка из тоста в «Кавказской пленнице», забираются высоко, а потом скатываются и считают, что их недооценили. Как тебя могут в 21 год недооценить? Как и чему ты можешь учить людей? Шеф обязан что-то давать своей команде, у него должен быть жизненный и профессиональный багаж. Пока все очень печально и грустно.

- Так вы все-таки человек советский или российский?

- Я хоть и рожден в СССР, но очень рано уехал жить за границу, потому что мой отец там работал. И я не совдепщик. Спросишь, почему я тогда подчеркиваю, что родом из СССР? Это для понимания того, что я очень многое прошел и видел. Сразу объясняю, какого я плюс-минус возраста и откуда у меня ноги растут – учить меня не надо. Я сам учу людей.

- Восемь лет у вас была своя кулинарная школа «Ask the chef». Кроме собственно ремесла, каким-то морально-этическим принципам вы обучали своих поваров?

- Конечно, ругаться матом, например, на рынке.

- Серьезно?

- Да. У меня было такое занятие «Шеф на рынке». Русский рынок в России – это удивительная субстанция, единственное место, где нет ни ценников, ни чеков. Стоимость продуктов зависит от того, как ты одет. Они на тебя смотрят и называют цену. Поэтому это было одно из удивительных занятий – я ехал на рынок и показывал, как надо себя вести, как торговаться. Если вы видите со стороны продавца неадекватное отношение, то можно и в лобешник кабачком вдарить.

Я тебе расскажу один историю, которая произошла в Сочи. Был сезон клубники, она стоила 200 рублей. И вот иду я по рынку. А у меня любимый бренд одежды «Ральф Лорен», и я в нем хожу все время. Подхожу к женщине, которая торгует клубникой. Она смотрит на меня и прикидывает, какую цену назвать. Чик-чик – 500 рублей! «О, - говорю, за такие деньги она должна быть идеальной! Набирай мне идеальную клубнику за 500 рублей». Мне не жалко переплатить деньги, я не считаю себя дураком, просто решил ее эмоционально убить. Она мне выбирала каждую клубничку по размеру, уже вся пузырями пошла, но жадность порождает бедность. Через полчаса она набрала идеальную клубнику, какую я хотел, и получила 500 рублей. Клубника была хороша, зараза, спору нет! На следующий день приезжаю, снова подхожу к ней и говорю: «Ну чего? Клубнички продашь?» Она говорит: «Твою мать, возьми и иди только отсюда!» Считай, я клубнику купил по 250 рублей, второй килограмм она дала мне бесплатно.

«Мне так понравился в магазине стеклянный кирпич, что я придумал под него блюдо»

- Вас называют основоположником «новой русской кухни». В чем ее принципиальное отличие от старой или традиционной?

- В 2007 году я объявил манифест о том, что я создал новую русскую кухню. Идея заключается в трех постулатах. Первый – использование отечественного продукта. Стопроцентно, конечно, не получится, потому что каких-то необходимых ингредиентов у нас просто нет. Вот сегодня я готовил кролика. При этом я, например, использовал импортное трюфельное масло, морскую итальянскую соль. Но главный продукт – это кролик. Второй постулат – готовить на основе современных технологий. Существует молекулярная, низкотемпературная, шоковая кулинария – то есть современная кухня сделала большой шаг. Третий постулат – презентация, для подачи можно использовать бересту, гжель и многое другое.

Как-то я зашел в строительный магазин и вижу: лежит кирпич, синий, стеклянный, пять килограммов весит. Мне он так понравился, что я придумал под него блюдо «подкопченное брюшко горбуши с кремом из хрена и икрой нерки». И этот синий кирпич, на котором я выложил красную подкопченную рыбу, символизировал море. Важно не упираться в стену, не останавливаться на достигнутом, а двигаться и искать что-то новое.

- Вы свои рецепты запоминаете или записываете?

- Записываю в ежедневники. Я каждый год начинаю вести новый дневник – у меня уже целая коллекция. Во-первых, у кулинарии есть такое понятие «семилетний цикл» – она движется по кругу. Во-вторых, бывают мысли. идеи, рецептура, которые ты со временем можешь забыть. И когда надо, всегда можно заглянуть в нужный том и все найти. Я и сына в 17 лет заставил завести такой дневник, когда он начал углубляться в профессию.

- Много их уже у вас?

- 25 штук. Я шефом стал в 97 году.

- А у сына сколько?

- Один пока. Второй начал. Но ему только 18 лет.

- Вы подглядываете, что он там пишет?

- Да, проверяю, фигней он там занимается или все-таки что-то пишет. Оказывается, пишет.

- Вы его к себе на работу в ресторан возьмете?

- Матвей с 10 лет у меня работал, приходил летом, чистил овощи на кухне – я платил ему карманные деньги. Но сейчас он уже не хочет быть поваром, но хочет работать в гостиничном и ресторанном бизнесе, поэтому поедет учиться менеджменту этого направления. В течение последних трех месяцев Матвей работал у моего ученика и очень хорошего шефа Ильи Захарова в сочинском ресторане «Брунелло». А когда вернулся, сказал мне: «Пап, я тебя люблю и уважаю, но не буду поваром. Я вообще не понимаю, как вы по 14-16 часов в день работаете в полной запаре. Я чуть с ума не сошел». В ответ я попросил, чтобы он остался в этом бизнесе, потому что хочу передать ему свое дело. В нашей семье всегда так было: твоя задача не потерять все, а приумножить. В этом тогда и будет заключаться смысл жизни.

Константин показывает журналисту «КП», как он своим видом пугает нерадивых рестораторов.Фото: Виктор ГРАКОВ

«В ресторанном бизнесе работают свободолюбивые люди, которых надо держать за одно место»

- Важно ли, по-вашему, чтобы кухня была привязана к региону, к месту?

- Конечно! Главный движок ресторанного и гостиничного бизнеса – это туризм. Если он развивается, всем от этого будет плюс – одни будут делать магнитики, другие - мед, а третьи - готовить местный специалитет. Возьмем Питер. Это один из самых мощнейших городов с точки зрения туризма и общепита, там на 500 рублей можно офигенно наесться простой и очень вкусной еды. А Рязань, кроме исторических и культурных достопримечательностей, наверняка славится чем-то еще. У меня Рязань раньше ассоциировалась с картошкой. Мой батя всегда покупал рязанский картофан, фанател по нему, а когда я оказался в Тамбове, представляешь, понял, что там-то картошка вкуснее! А сегодня я узнал, что рязанцы сами закупают тамбовскую картошку и считают, что она лучше.

- Смысл в том, чтобы строить кухню на местных продуктах?

- Абсолютно. Ну вот смотри, сегодня в основе моего паштета были местные продукты: мне привезли фермерского кролика, фундук, хлеб.

- Мой друг, французский шеф Мишель Ленц жаловался, что с русскими фермерами очень трудно работать: пока не проявишь характер, ничего не получишь. А у вас как складываются отношения с поставщиками?

- Проблемы есть, но в большей степени они связаны с калибровкой. Во всем мире это очень важный аспект. От калибровки зависит цена. Качество фермеры дают неплохое. Просто здесь нужно еще нам правильно работать. Многие садятся на одного фермера, а нужно, чтобы поставщиков идентичного продукта было несколько. Например, у меня три поставщика яиц – они идентичны с точки зрения желтка и вкуса. Зачастую неправильно и несправедливо ругать фермера – ты сам наладь, что тебе нужно, а потом уже критикуй. Суть любого бизнеса – это прибыль. Если у тебя есть прибыль, значит, ты правильно построил бизнес, и он дает тебе сил. Не хочешь быть раздолбаем и сидеть в убытках – напрягай мозги.

- Но ведь шеф-повар – творческая личность…

- Настоящий шеф – это министр экономики, это охранник, дипломат, творец и многое-многое другое. Как я тебе сказал в начале разговора, залог успеха заведения зависит от того, насколько ярок и мощен шеф. Есть три категории поваров: первая – тот, кто умеет готовить, но не умеет руководить, вторая – тот, кто не умеет готовить, но умеет руководить, третья – это я. Потому что я умею и то, и другое.

- Женщина может быть отличным шефом? Или от гендерных предрассудков никуда не уйти?

- Может, но это не самая лучшая для женщины профессия. Во-первых, женщине по природе ближе домашний очаг, а поварское искусство – большой титанический труд, и иной раз мы работаем 7:0. И женщине в этом плане бывает безумно сложно. Почему считается, что женщина дома – хороший повар, а на работе - нет? Потому что в гостиничном и ресторанном бизнесе работает большое количество свободолюбивых людей, которых надо держать за одно место. Тогда получится результат. А вы, девчонки, все-таки должны быть хрупкими и женственными. Так что, если вы работаете в горячем или холодном цеху, там и оставайтесь. При всем уважении к вам все топовые места занимают мужчины. Будьте дома и получайте удовольствие!

«Фастфуд наконец-то вытащил людей из шестиметровых кухонь»

- Сегодня на первыи план все больше выходят фастфуды. С каждым днем количество таких площадок увеличивается. Вас как профессионала это не удручает?

- Знаешь, за что я люблю фастфуд? Он наконец-то вытащил людей из своих шестиметровых кухонь, раскрепостил их, позволил, не стесняясь, есть спиной друг к другу. А еще фастфуд дает стимул к карьерному росту. Например, человек работает на низкооплачиваемой работе и ест сосиску, а ему хочется чего-то другого. Так появляется определенный жизненный стимул, не из-за одной жрачки он, конечно, достигает результата, но это одна из составляющих. Если ты хочешь быть здоровым и успешным, тебе надо правильно питаться. Это не значит, есть черную икру, но, по крайней мере, фрукты и тому подобное, а в несезон, ты сама знаешь, они могут стоить денег. Вот и все.

- Но ведь люди стали относиться к еде как топливу...

- Думаю, это одна из сторон развития. К этому надо относиться спокойно. Я столько уже занимаюсь кулинарией, и она переходила в такие разные плоскости... Может быть, не пережив эпоху фастфудов, мы потом не сможем достичь чего-то другого. Нам просто нужно через это пройти.

- Говорят, высокая кухня уже не принадлежит только Италии и Франции...

- Неправда. Высокая классическая кухня до сих пор принадлежит Франции, и все шефы мира, даже с Востока и Азии, которые хотят работать в европейской кухне, приезжают учиться во Францию. А вот Италия никогда не была великой гастрономической страной, да, она дала много продуктов и блюд, но это всего лишь простая крестьянская страна.

А вот основоположниками современной молекулярной кухни уже стали испанцы и англичане – Ферран Адриа и Хестон Блюменталь.

- Такое модное сегодня пристрастие к здоровой пище может как-то изменить меню ресторанов?

- Возьми рестораны с вегетарианской едой – у них есть свои приверженцы, но они не популярны настолько, как пиццерии или фастфуды. Туда ходит небольшая каста людей, которые так питаются либо из-за рекомендаций врача, либо из-за этого модного поветрия. А у меня свой жизненный девиз: «Самая вкусная еда – жирная, только не надо переедать».

- Когда заказываешь еду через интернет, в меню всегда есть детский раздел со своими особенными блюдами. И меня давно мучает вопрос, существует ли в принципе детская кухня или это маркетинговый ход?

- Нет, такого понятия не существует. Это действительно маркетинговый ход, рассчитанный на родителей. А вот семейные рестораны, куда ходят с детьми и где все для этого приспособлено. есть.

«Смотрю на природу - и хочется послать всё и переехать в деревню»

- Вокруг вас сегодня я вижу очень много молодых парней и девушек. Вы довольны своей командой?

- Сейчас я не работаю как повар и шеф, я управленец. В заведении стоят другие шефы. Но мы с ними продумываем философию, идею, стиль. Я могу прийти на кухню, поготовить с ними, дать пистон или погладить по головке. У меня очень хорошая команда, которая дает мне возможности делать массу дел. Я им говорю: «Хотите быть успешными – работайте с успешным человеком». У каждого в жизни есть выбор – воровать или работать. Если хочешь работать, тогда нужно пахать. Все думают, что мы фигней страдаем, а не работаем, но это не так. У меня, например, съемки начинаются в 8 часов утра, а заканчиваются в 23.30. Ребята тоже понимают, что это интересно – ездить, смотреть страну, чувствовать свою значимость, получать какие-то определенные жизненные преференции. А воровать – это не со мной.

- А вам нравится собираться всей семьей? Устраиваете семейные ужины?

- К семейным традициям я очень хорошо отношусь. Когда нам удается собраться, то мы любим ездить по ресторанам, садиться за большим столом с друзьями. Или устраиваем чисто семейные посиделки и получаем от этого удовольствие. Во всем мире, да и в России в том числе сейчас, когда люди собираются, многие уже не готовят – они покупают готовую еду или заказывают доставку через интернет. Самое главное – не жить шаблонами.

- А как отдыхает брутальный и суровый шеф? Не по шаблону?

- Я больше всего природу люблю. Бывает, во время путешествий по стране я смотрю на всю эту природную красоту, и мне хочется послать все на хрен и переехать в деревню. Но с другой стороны, я понимаю, что заражен этой городской болезнью, люблю жить и работать в городе. Само собой, я хожу в походы, на рыбалку, за грибами, готовлю на костре.

Люблю слушать русский рок: «Би-2», «Сплин», «Наутилус», «Алису», «Агату Кристи», «Арию», «Черный кофе», «Мастер». Из зарубежных мне нравится Metallica, AC/DC. Ничто человеческое мне не чуждо. Я беру ровно столько, сколько могу унести.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

После того как мы закончили беседу, Константин сел за руль фудтрака и со своей командой отправился дальше за новыми вкусовыми впечатлениями. А я возвращалась в редакцию в превосходном настроении и думала о том, что рассказывал шеф про кухню своей мамы и советы отца. Все-таки великим мастера делает не только и не столько безупречное владение своим ремеслом, но и умение ценить тех, благодаря кому он состоялся, и прислушиваться к ним, даже будучи на самом высоком пьедестале.

Поглазеть на самого раскрученного шеф-повара России собрались сотни рязанцев.

СПРАВКА «КП»

GAZtro Tour – новый проект Константина Ивлева, генеральным спонсором которого выступила ГК «ГАЗ». Гастрономическое путешествие проходит на фудтраке «ГАЗель NEXT», полностью оснащенном для автономной работы в полевых условиях, и включает восемь регионов России. Главная цель проекта – составить кулинарный портрет регионов и показать зрителям все самое вкусное и интересное в гастрономической отрасли Твери, Рыбинска, Калуги, Тулы, Нижнего Новгорода, поселок Лух, Владимира и, конечно, Рязани. По итогам на YouTube-канале Ivlev Chef Channel покажут многосерийное шоу, а самые интересные моменты поездки Константин сразу же выкладывает в своем инстаграме @ivlevchef.