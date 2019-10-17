2019-10-17T07:44:26+03:00
Происшествия

У погибшего на рекламном щите 38-летнего рязанца остались четверо детей

Следователи выясняют, какая организация установила рекламную конструкцию возле ЛЭП [видео]
Александр РАДЫГИН
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Фото: СУ СК России по Рязанской области.Фото: СУ СК России по Рязанской области.
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У погибшего во время монтажа рекламной конструкции 38-летнего рязанца остались жена и четверо детей. Как установила доследственная проверка, мужчина давно занимался монтажом, у него была соответствующая техника, но в тот раз он почему-то решил воспользоваться обычной лестницей.

— Кроме того, щит установлен в защитной зоне линии высоковольтных передач, то есть там установка подобных конструкций запрещена, — комментирует телеканалу «Город» старший следователь Московского МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области Михаил Ермилов. — К тому же щит расположен в непосредственной близости к проводам, что тоже небезопасно не только для монтажников, но и для обычных людей, проходящих рядом. В случае короткого замыкания под действие тока попала бы вся конструкция.

Напомним, рабочий погиб 18 сентября недалеко от села Поляны Рязанского района. Позже городские власти конструкцию демонтировали. Сейчас следователи выясняют, какая фирма установила рекламный щит возле ЛЭП.

Подробности гибели рязанца на рекламном щите.Комментарий следователя

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ИСТОЧНИК KP.RU

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