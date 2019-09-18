На рекламном щите под Рязанью током убило монтажника

СЕГОДНЯ 10:17 2019-09-18T10:47:22+03:00

Тело мужчины обнаружили рано утром на конструкции. Следственный комитет проводит проверку

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Следователи Московского МСО Рязани проводят проверку по факту гибели мужчины, тело которого обнаружили рано утром 18 сентября на одном из рекламных щитов, расположенных вдоль автодороги возле села Поляны. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Рязанской области.

По предварительным данным, мужчина монтировал рекламный плакат на щите и задел высоковольтные провода. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU