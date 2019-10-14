2019-10-14T17:32:01+03:00
Общество

Под Рязанью демонтировали рекламный щит, на котором погиб рабочий

В суде рассматривается административное дело по статье, грозящей штрафом до 1 миллиона рублей
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: СУ СК России по Рязанской области.Фото: СУ СК России по Рязанской области.
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На дороге Рязань - Спас-Клепики демонтировали рекламный щит у поворота на село Поляны. Как стало известно «Комсомолке», именно на нем рабочего убило током.

В пресс-службе регионального УМВД, в свою очередь, прокомментировали, что конструкция размером 3 на 6 метров установлена без соответствующего разрешения. Такое самоволие несет опасность участникам дорожного движения и по административному кодексу карается штрафом до 1 миллиона рублей.

Пока дело рассматривается в суде, полиция выдала предписание на демонтаж щита. Технические служащие ГКУ «Дирекция дорог Рязанской области» уже приехали и срезали его.

Напомним, на том же месте мужчину, вешавшего рекламный плакат, убило током. Его тело обнаружено ранним утром 18 сентября.

Под Рязанью демонтирован первый незаконно установленный рекламный щит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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