2019-09-27T16:38:03+03:00
Происшествия

В Рязанской области во время работ погиб сотрудник ДРСУ

Железобетонная труба перебила ему ноги
Роман ДОРОФЕЕВ
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Фото с места ЧП. Фото: издательство "Пресса".Фото с места ЧП. Фото: издательство "Пресса".
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В четверг, 26 сентября, в семи километрах от села Потапьево Пителинского района Рязанской области произошла трагедия. Во время ремонтных работ водопропускной трубы, проходящей под дорогой, погиб сотрудник Сасовского ДРСУ (житель райцентра Сасово).

Как сообщил издательству «Пресса» директор сасовского филиала АО «Рязаньавтодор» Александр Шарапов, работы проходили согласно плану и проектной документации.

Во время работ соседняя железобетонная труба неожиданно потеряла равновесию и ударила по ногам 58-летнего сотрудника предприятия. Травмы ног оказались тяжелейшими. Еще до приезда скорой помощи мужчина скончался. Врачи, прибывшие на место ЧП, увы, констатировали его смерть.

- Мы переживаем и глубоко скорбим по погибшему товарищу, - сказал Александр Шарапов.

По данному факту Касимовский межрайонный следственный отдел СК России по Рязанской области проводит доследственную проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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