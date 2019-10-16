В соцсетях ищут рязанскую девочку, чтобы выполнить обещание, данное космонавту Леонову

СЕГОДНЯ 19:45 2019-10-16T19:53:23+03:00

Нужно разыскать школьницу, которая несколько лет назад сфотографировалась с Алексеем Архиповичем, и отдать ей журнал с автографом дважды Героя Советского Союза

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Главный редактор журнала «Юный краевед» Сергей Савинков хочет исполнить обещание, данное еще несколько лет назад дважды Герою Советского Союза, космонавту Алексею Леонову.

В сентябре 2013 года вышел номер журнала, на обложке которого была размещена фотография прославленного космонавты с рязанской девочкой. Снимок сделан в селе Заборово Александро-Невского района Рязанской области, на конференции посвящено генералу Скобелеву.

- Когда я передавал журнал Алексею Архиповичу, - рассказывает Сергей Иванович Савинков, - тот поинтересовался, есть ли такой номер у девочки? Я ответил, что не знаю. Тогда Леонов попросил найти девочку и передать ей журнал с его автографом. К сожалению, просьбу его я не выполнил, хотя обращался в образовательные органы Рязанской области и вице-губернатору (на тот момент) Сергею Филимонову. Сейчас обращаюсь с просьбой ко всем рязанцам, давайте найдем эту девочку и передадим журнал с автографом ушедшего от нас космонавта!

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ИСТОЧНИК KP.RU