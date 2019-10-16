В соцсетях ищут рязанскую девочку, чтобы выполнить обещание, данное космонавту Леонову
Главный редактор журнала «Юный краевед» Сергей Савинков хочет исполнить обещание, данное еще несколько лет назад дважды Герою Советского Союза, космонавту Алексею Леонову.
В сентябре 2013 года вышел номер журнала, на обложке которого была размещена фотография прославленного космонавты с рязанской девочкой. Снимок сделан в селе Заборово Александро-Невского района Рязанской области, на конференции посвящено генералу Скобелеву.
- Когда я передавал журнал Алексею Архиповичу, - рассказывает Сергей Иванович Савинков, - тот поинтересовался, есть ли такой номер у девочки? Я ответил, что не знаю. Тогда Леонов попросил найти девочку и передать ей журнал с его автографом. К сожалению, просьбу его я не выполнил, хотя обращался в образовательные органы Рязанской области и вице-губернатору (на тот момент) Сергею Филимонову. Сейчас обращаюсь с просьбой ко всем рязанцам, давайте найдем эту девочку и передадим журнал с автографом ушедшего от нас космонавта!
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ИСТОЧНИК KP.RU
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