Нашлась рязанка, которую искали, чтобы выполнить обещание, данное космонавту Леонову

СЕГОДНЯ 08:06 2019-10-18T08:06:34+03:00

Журнал с автографом Алексея Архиповича ждал свою обладательницу шесть лет

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Девушка, которую искали, чтобы выполнить обещание, данное космонавту Алексею Леонову, нашлась. Об этом «Комсомольской правде» рассказала дочка главного редактора журнала «Юный краевед» Сергея Савинкова Анастасия.

Напомним, что в среду, 16 октября, в социальных сетях Анастасия Савинкова разместила следующую информацию:

В сентябре 2013 года вышел номер журнала, на обложке которого была опубликована фотография прославленного космонавты с рязанской девочкой. Снимок сделан в селе Заборово Александро-Невского района Рязанской области.

Когда журнал передавали Алексею Архиповичу, тот поинтересовался, есть ли такой номер у девочки? Сергей Савинков пообещал передать ей номер, для чего Алексей Леонов подписал один экземпляр. Данное обещание тогда выполнить не удалось, хотя и было предпринято несколько попыток. После смерти космонавта семья Савинковых еще раз попробовала найти героиню со снимка.

На это раз удачно. Ее зовут Ангелина, она проживает в Рязани.

- Я периодически приезжаю в Рязань, мы договорились, что в мой приезд встретимся и я отдам журнал, - рассказала Анастасия Савинкова.

ИСТОЧНИК KP.RU