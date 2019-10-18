Нашлась рязанка, которую искали, чтобы выполнить обещание, данное космонавту Леонову
Девушка, которую искали, чтобы выполнить обещание, данное космонавту Алексею Леонову, нашлась. Об этом «Комсомольской правде» рассказала дочка главного редактора журнала «Юный краевед» Сергея Савинкова Анастасия.
Напомним, что в среду, 16 октября, в социальных сетях Анастасия Савинкова разместила следующую информацию:
В сентябре 2013 года вышел номер журнала, на обложке которого была опубликована фотография прославленного космонавты с рязанской девочкой. Снимок сделан в селе Заборово Александро-Невского района Рязанской области.
Когда журнал передавали Алексею Архиповичу, тот поинтересовался, есть ли такой номер у девочки? Сергей Савинков пообещал передать ей номер, для чего Алексей Леонов подписал один экземпляр. Данное обещание тогда выполнить не удалось, хотя и было предпринято несколько попыток. После смерти космонавта семья Савинковых еще раз попробовала найти героиню со снимка.
На это раз удачно. Ее зовут Ангелина, она проживает в Рязани.
- Я периодически приезжаю в Рязань, мы договорились, что в мой приезд встретимся и я отдам журнал, - рассказала Анастасия Савинкова.
ИСТОЧНИК KP.RU
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