Во время последнего приезда в Рязань Алексей Леонов пожурил вице-губернатора
Космонавт Алексей Леонов был довольно частым гостем на Рязанской земле. Такая привязанность к нашему региону в первую очередь была обусловлена тем, что Алексей Архипович возглавлял Международный Скобелевский комитет. Он довольно часто бывал в селе Заборово Александро-Невского района, где находится фамильная усыпальница Скобелевых.
В последний раз Алексей Леонов приезжал в Рязань в сентябре 2013 года на конференцию, посвященную 170-летию со дня рождения Михаила Дмитриевича Скобелева.
Тогда в рамках конференции прославленный космонавт посетил и Рязань, и село Заборово.
- Был у нас с ним один любопытный эпизод, - вспоминает Сергей Филимонов, работавший в то время в должности вице-губернатора Рязанской области. – Встретились с ним в Заборове, он и говорит: «Вот ехали, книгу читал. Дорога ровная, хорошо. Заехали на вашу родину в Ряжский район, Сергей Владимирович, кончилось чтение… Дорога такая – книгу не удержишь».
- Все это он сказал без какой-либо обиды, - продолжает Сергей Владимирович, - с теплотой какой-то даже. Он вообще очень светлый был человек… А участок у нас на дороге в районе села Ратманово действительно был неважный. Мы, конечно, отремонтировали его потом.
Напомним, что космонавт Алексей Леонов – человек, первым вышедший в открытый космос, скончался 11 октября 2019 года на 86-м году жизни.
ИСТОЧНИК KP.RU
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