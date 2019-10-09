Подозреваемый в убийстве рязанского ветерана перед преступлением принимал наркотики

СЕГОДНЯ 13:20 2019-10-09T13:20:52+03:00

Об этом «Комсомольской правде» стало известно из собственных источников

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«Комсомольской правде» из собственных источников стало известно, что подозреваемый в убийстве рязанского ветерана Павла Макеева и его супруги 20-летний молодой человек перед тем как отправится на дело, принимал наркотические средства.

Это же подтверждает фрагмент видеозаписи допроса, первоначально опубликованный на сайте УМВД России по Рязанской области со звуком (в настоящее время звуковая дорожка удалена – Ред.).

Вот что говорит молодой человек:

«Часов в десять купил наркотики на закладке… Ездили на закладки… Наркотики - гашиш… Купил наркотики… Все… (выдыхает). Покурил, приехал туда… Адрес… Новаторов»

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ИСТОЧНИК KP.RU