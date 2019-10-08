Три рязанских детсада начали принимать малышей в ясли
Три рязанских детских сада начали принимать малышей в новые пристройки яслей. Речь идет о детсадах №№ 106, 139 и 154. Все они, как сообщает региональное министерство образования, рассчитаны на 80 мест.
Фото: мионбразования Рязанской области.
В группах уже оборудовали игровые помещения, спальни, санитарные комнаты, раздевалки и буфетные. Стоимость проектов пристроек составила более 160 млн рублей.
Фото: мионбразования Рязанской области.
— До конца этого года мы откроем всего семь пристроек и одни новые ясли, — сообщила министр Ольга Щетинкина. — Благодаря им появится 530 мест для детей до трех лет. А до конца 2021 года мы планируем в Рязанской области построить еще 19 таких объектов в общей сложности на 1460 мест.
Фото: мионбразования Рязанской области.
ГДЕ НАХОДЯТСЯ ДЕТСАДЫ?
Детский сад №106 («Росток») находится по адресу: улица Крупской, 4а.
Детский сад №139 («Солнышко») находится по адресу: улица Шевченко, 18.
Детский сад №154 («Теремок») находится по адресу: улица Интернациональная, 21а.
Фото: мионбразования Рязанской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU