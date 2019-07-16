К контролю строительства яслей в Рязани хотят привлекать правоохранительные органы

СЕГОДНЯ 15:17 2019-07-16T15:45:36+03:00

Свои предостережения они могут делать уже на стадии работ

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16 июля состоялось заседание правительства Рязанской области на котором, в частности, рассмотрели вопрос о выделении субсидий на создание новых мест в яслях, сообщает пресс-служба регионального кабмина.

В 2019-2020 годах из областного и федерального бюджетов выделят деньги для пристроек к пяти детсадам Рязани – №№22, 108, 112, 125 и 140. За два года в общей сложности на этой уйдет более 300 млн рублей. Губернатор призвал обеспечить строгий контроль за подрядчиками.

Николай Любимов предложил выработать совместный с правоохранительными органами подход к работе с теми, кто выигрывает конкурсы, а потом ничего не делает.

– У нас практически связаны руки – пока установленные сроки не пройдут, мы ничего сделать не можем. Надо как-то на них воздействовать, например, совместно направлять предостережения, – отметил глава региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU