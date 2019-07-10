В рязанском микрорайоне Канищево у детсада №154 построили новые ясли

СЕГОДНЯ 17:55 2019-07-10T17:55:54+03:00

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В Рязани продолжают возводить новые ясли на территории уже существующих дошкольных учреждений. В микрорайоне Канищево на улице Интернациональной завершены строительные работы яслей при детском саде №154. Пристройка рассчитана на четыре группы детей – 80 человек. Там будут укомплектованы одна младшая группа (с 1 до 2 лет) и три основных группы (с 2 до 3 лет).

10 июля объект посетил глава области Николай Любимов. Ему доложили, что в здании уже проведены шпатлевка и облицовка стен, утепление и стяжка полов, установлены окна, проведено водоснабжение. Закуплена мебель. Остались завершающие работы по благоустройству территории. На стройку было выделено более 83 миллионов рублей. Освоено уже 90% этих средств. Открыть ясли планируется в сентябре.

ИСТОЧНИК KP.RU