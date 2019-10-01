На создание мест в детсадах и школах Рязанская область получит еще 2,5 млрд

СЕГОДНЯ 09:30 2019-10-01T09:31:27+03:00

Депутат Госдумы РФ Макаров и губернатор Любимов обсудили финансовую поддержку региону в рамках бюджета на 2020-2022 годы

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В первом чтении федерального бюджета для Рязанской области на 2020 год заложены субсидии в размере 18,5 млрд. рублей. Эта сумма уже вполовину больше той, которую регион получил в 2019-м, а во втором чтении она будет увеличиваться.

Как сообщает областное правительство по итогам встречи губернатора Николая Любимова с председателем комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андреем Макаровым, дополнительный миллиард выделяется по нацпроекту «Образование», еще 1,5 млрд. – в 2021-м. Деньги потратят на создание дополнительных мест в детсадах (для детей в возрасте 1-3 года), школах и учреждениях профобразования. Кроме того, в ближайшие годы предстоит создать центры выявления одаренных детей.

Еще 485 миллионов пустят на реставрацию гимназии №2 в Рязани, где преподавал писатель Александр Солженицын. Именно во столько оценила работы организация, разработавшая проект. Напомним, подрядчик, которому ранее доверили ремонт фасадов, кровли и фундаментов, допустил многочисленные нарушения.

В разговоре с Любимовым Макаров призвал министерства активнее включаться в борьбу за субсидии:

- Предстоит серьезная работа по подготовке федерального бюджета ко второму чтению, а у меня нет никаких предложений от областных исполнительных органов власти по тем вопросам, которые должны решаться в области, - цитирует депутата Госдумы РФ ryazangov.ru.

Прежде стало известно, что по нацпроекту «Здравоохранение» на строительство онкологического диспансера региону достанется 4,7 млрд. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU