2019-09-30T22:57:40+03:00
Здоровье

Рязанской области выделили 4,7 млрд на онкодиспансер

Такое заявление на встрече с губернатором Николаем Любимовым сделал депутат Госдумы РФ Андрей Макаров
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: ryazangov.ruФото: ryazangov.ru
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За три года Рязанская область получит 4,7 млрд. рублей на строительство главного корпуса онкологического диспансера. Строить его начнут уже в 2020 году. По крайней мере, все усилия для этого региональные власти предпримут, заверил губернатор Николай Любимов.

О выделении долгожданных средств на встрече с Любимовым сообщил депутат Госдумы РФ, председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. Важнейший объект включен в национальный проект «Здравоохранение», одним из ключевых направлений которого как раз является борьба с онкологическими заболеваниями.

- Средства идут в область. Задача – эффективно ими распорядиться, чтобы люди смогли получать медпомощь по месту жительства на уровне мировых стандартов, - цитирует Макарова ryazangov.ru.

Как уже сообщалось, стоимость онкодиспансера на 255 коек оценивается в 5,5 млрд. рублей, то есть от региона требуется софинансирование менее 15%. Напомним, новая больница скорой помощи в Рязани обошлась в 4,5 млрд. рублей, и это вместе с областными деньгами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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