Рязанской области выделили 4,7 млрд на онкодиспансер
За три года Рязанская область получит 4,7 млрд. рублей на строительство главного корпуса онкологического диспансера. Строить его начнут уже в 2020 году. По крайней мере, все усилия для этого региональные власти предпримут, заверил губернатор Николай Любимов.
О выделении долгожданных средств на встрече с Любимовым сообщил депутат Госдумы РФ, председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. Важнейший объект включен в национальный проект «Здравоохранение», одним из ключевых направлений которого как раз является борьба с онкологическими заболеваниями.
- Средства идут в область. Задача – эффективно ими распорядиться, чтобы люди смогли получать медпомощь по месту жительства на уровне мировых стандартов, - цитирует Макарова ryazangov.ru.
Как уже сообщалось, стоимость онкодиспансера на 255 коек оценивается в 5,5 млрд. рублей, то есть от региона требуется софинансирование менее 15%. Напомним, новая больница скорой помощи в Рязани обошлась в 4,5 млрд. рублей, и это вместе с областными деньгами.
ИСТОЧНИК KP.RU