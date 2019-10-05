Glavarzn. Елена Сорокина завела аккаунт в социальной сети

СЕГОДНЯ 10:33 2019-10-05T11:12:18+03:00

Глава администрации Рязани зарегистрировлась в Facebook и поздравила учителей с праздником

Изменить размер текста: A A

Глава администрации Рязани Елена Сорокина выполнила общение, которое пару недель назад дала губернатору Николаю Любимову, и завела аккаунт в социальной сети Facebook. Адрес чиновницы короткий, но четкий — facebook.com/glavarzn — «главарзн»

Открыла Елена Борисовна страницу поздравительным сообщением, посвященным всем рязанским учителям:

«Вы – главное богатство нашей образовательной системы. От всей души желаю вам доброго здоровья, благополучия, взаимопонимания в коллективе и благодарных, любознательных учеников!» — говорится в сообщении.

Первыми взаимныйми друзьями Елены Сорокиной стали руководитель пресс-службы прокуратуры Рязанской области Юлия Ромашкина и депутат Рязанской городской Думы от КПРФ Алексей Захаров.

Пока неизвестно, сама Сорокина будет вести страницу или через помощников, как это делает губернатор, пока неизвестно.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Рязанцы прямо спросили, не надоело ли ему быть губернатором

- Может, в школу учителем?

Николай Любимов ответил честно (подробнее).

Про полигон в Турлатове мы помним, не забыли — Любимов

Губернатор Рязанской области ответил на проблемный вопрос по свалке бытовых отходов (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU