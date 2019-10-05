2019-10-05T11:12:18+03:00
Политика

Glavarzn. Елена Сорокина завела аккаунт в социальной сети

Глава администрации Рязани зарегистрировлась в Facebook и поздравила учителей с праздником
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Фото: администрация Рязани.Фото: администрация Рязани.
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Глава администрации Рязани Елена Сорокина выполнила общение, которое пару недель назад дала губернатору Николаю Любимову, и завела аккаунт в социальной сети Facebook. Адрес чиновницы короткий, но четкий — facebook.com/glavarzn — «главарзн»

Открыла Елена Борисовна страницу поздравительным сообщением, посвященным всем рязанским учителям:

«Вы – главное богатство нашей образовательной системы. От всей души желаю вам доброго здоровья, благополучия, взаимопонимания в коллективе и благодарных, любознательных учеников!» — говорится в сообщении.

Первыми взаимныйми друзьями Елены Сорокиной стали руководитель пресс-службы прокуратуры Рязанской области Юлия Ромашкина и депутат Рязанской городской Думы от КПРФ Алексей Захаров.

Пока неизвестно, сама Сорокина будет вести страницу или через помощников, как это делает губернатор, пока неизвестно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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