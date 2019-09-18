Мэр Рязани Сорокина пообещала губернатору завести аккаунт в соцсетях

СЕГОДНЯ 17:20 2019-09-18T17:20:26+03:00

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Губернатор Николай Любимов встретился с главой администрации Рязани Еленой Сорокиной. Как отметил, сам глава региона в социальных сетях, это была важная встреча, так как времени на раскачку у нее нет.

«48% дорог Рязани предстоит привести в нормативное состояние. В усиленном режиме нужно продолжить ремонт дворов, благоустраивать общественные территории. Рязанцы ждут строительства социальных объектов, развития коммунальной инфраструктуры. Впереди — проект «Новогодняя столица России», это шанс заявить о возможностях региона», — написал Любимов.

По словам губернатора, новый мэр пообещала прислушиваться к пожеланиям рязанцев и требованиям, и специально для этого заведет аккаунт в соцсетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU