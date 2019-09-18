2019-09-18T14:40:13+03:00
Политика

Любимов отметит годовщину руководства регионом на Почтовой

Губернатор Рязанской области поблагодарил всех за сопричастность и поддержку
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Губернатор Николай Любимов рассказал на своей странице в социальной сети, как проведет вечер среды 18 сентября.

«Сегодня ровно два года, как вы доверили мне руководить Рязанской областью. Важная дата. За это время мы немало сделали, но еще больше работы у нас впереди. Вместе мы сила и сможем преодолеть любые проблемы», — написал глава региона.

По словам Любимова, сегодняшний рабочий вечер он завершит пораньше, в 18:30, чтобы встретиться с друзьями на улице Почтовой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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