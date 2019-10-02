2019-10-02T17:51:59+03:00
Политика

Николай Любимов: Мне не надоело быть губернатором, силы есть

Глава Рязанского региона ответил на вопрос о своей руководящей работе
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Фото: правительство Рязанской области.Фото: правительство Рязанской области.
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Во время прямой линии в «ВКонтакте» один из слушателей поинтересовался у Николая Любимова, не надоело ли ему быть губернатором: «Может вам пойти работать в школу, вы ведь педагог по образованию?»

— Эта работа надоесть не может вообще, — ответил Николай Любимов. —Это, наверное, одна из самых нескучных работ. Ежедневно нужно что-то решать, в плане помощи людям, какие-то стратегические и тактические вопросы. Вряд ли она [работа] мне когда-нибудь надоест. Да, это непростая работа, но силы есть. Надеюсь, и доверие людей будет. Но это уже будет зависеть от нас с правительством и муниципалитетами. Нас будут оценивать по делам.

Воспользовавшись случаем, губернатор Николай Любимов поздравил всех рязанских педагогов и преподавателей с Днем учителя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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