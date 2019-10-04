2019-10-04T13:06:20+03:00
Происшествия

Убийце и грабителям 92-летнего рязанского ветерана вынесли приговор

Старик умер от травм после избиения
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Фото: Архив "КП".Фото: Архив "КП".
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Суд вынес приговор грабителям и убийце ветерана Великой отечественной войны, сообщает пресс-служба региональной Прокуратуры. Дело рассматривалось в Железнодорожном суде Рязани.

В апреле 2017 года 46-летний Роман О. вместе с приятелем делал ремонт у ветерана 1925 года рождения. Решив разжиться за его счет, он попросил у старика 400 тысяч рублей, сказав, что умерла жена и срочно нужны деньги на похороны.

Дедушка поверил, и дал почти всю сумму (395 тысяч), рабочий же написал расписку под вымышленным именем.

Спустя год Роман О., договорившись все тем же приятелем (его будут судить отдельно) и еще двумя знакомыми, решил ограбить ветерана. Они распределили обязанности, и к старику отправился Сергей Т. Якобы для того, чтобы передать долг от Романа.

Придя в квартиру, он сразу же напал на пожилого мужчину, нанес несколько травм, в том числе черепно-мозговую. Кстати уговора избивать заранее у сообщников не было.

После Сергей Т. нашел порядка 71 тысячи рублей, вещи правнучки дедушки еще на 9 тысяч, забрал их и ушел из квартиры.Спустя неделю после нападения ветеран войны Михаил Иванович умер в больнице.

Суд признал 48-летнего Сергея Т. виновным – мужчину приговорили к 12 годам в колонии строгого режима. 46-летний Роман О. получил 5 с половиной лет колонии строгого режима, еще один участник сговора – 3 года и 3 месяца условно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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