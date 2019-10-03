СК обратился за помощью к рязанцам в расследовании убийства ветерана Макеева

СЕГОДНЯ 16:38 2019-10-03T16:40:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Следственный комитет России по Рязанской области обращается к автомобилистам за помощью в расследовании убийства ветерана Великой Отечественной войны Павла Макеева и его супруги.

Для расследования этого дерзкого и бесчеловечного преступления создана следственно-оперативная группа. Приехали криминалисты из Москвы. Проводится большой объем следственных действий, назначено множество экспертиз.

Следователи просят откликнуться владельцев автомобилей, оснащенных видеорегистраторами, проживающих или проезжавших по улицам Новаторов, Костычева, Птицеводов, Зафабричная в период с 20 по 27 сентября. Вас просят позвонить по телефонам 8(4912) 21-81-69, 8-910-904-11-75.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Рязань простилась с убитым ветераном Великой Отечественной войны и его супругой

Чету Макеевых похоронили на Богородском кладбище под звуки гимна России (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU