Траншею в центре Рязани, в которую рухнул КамАЗ, до сих пор не засыпали
Траншею в одном из дворов Первомайского проспекта, в которую на прошлой неделе провалился грузовой автомобиль, до сих пор не засыпали. Яму рабочие огородили предупреждающей красной сеткой только частично. Собственно, как утром 18 сентября это место оставили, в таком состоянии оно находится и сейчас.
Яму огродили только частично.
Единственный момент — в том месте, где провалился КамАЗ, под слоем асфальта образовалась пустота. Чтобы этот козырек рухнул, достаточно, скорее всего, веса малолетнего ребенка. Как раз этот участок и не огорожен. Никого из рабочих 25 сентября с 10:00 до 14:00 на месте не было.
Яму огродили только частично, но когда будут засыпать, неизвестно.
Напомним, днем 17 сентября у дома №66 корпус 2 по Первомайскому проспекту в траншею задними колесами провалился грузовой автомобиль. На место происшествия выехали сотрудники РМПТС. Как сообщили тут же чиновники, ордер на земляные работы у подрядчика открыт до 20 сентября.
Фото: КП-Рязань.
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ИСТОЧНИК KP.RU