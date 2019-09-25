Траншею в центре Рязани, в которую рухнул КамАЗ, до сих пор не засыпали

СЕГОДНЯ 14:00 2019-09-25T14:01:50+03:00

Огромная яма, оставленная коммунальщики огорожена только частично. В одном месте образовался опасный козырек из слоя асфальта

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Траншею в одном из дворов Первомайского проспекта, в которую на прошлой неделе провалился грузовой автомобиль, до сих пор не засыпали. Яму рабочие огородили предупреждающей красной сеткой только частично. Собственно, как утром 18 сентября это место оставили, в таком состоянии оно находится и сейчас.

Яму огродили только частично.

Единственный момент — в том месте, где провалился КамАЗ, под слоем асфальта образовалась пустота. Чтобы этот козырек рухнул, достаточно, скорее всего, веса малолетнего ребенка. Как раз этот участок и не огорожен. Никого из рабочих 25 сентября с 10:00 до 14:00 на месте не было.

Яму огродили только частично, но когда будут засыпать, неизвестно.

Напомним, днем 17 сентября у дома №66 корпус 2 по Первомайскому проспекту в траншею задними колесами провалился грузовой автомобиль. На место происшествия выехали сотрудники РМПТС. Как сообщили тут же чиновники, ордер на земляные работы у подрядчика открыт до 20 сентября.

Фото: КП-Рязань.

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ИСТОЧНИК KP.RU